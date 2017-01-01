У скандальному сквері на Гончара намагалися встановити паркан (фото)

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Мешканці повалили паркан, а на місце викликали поліцію

15 лютого у Чкаловському сквері на вулиці Олеся Гончара встановили зелений паркан, огородивши місце будівництва. Про це у Фейсбуці повідомила Галина Плачинда.

«Те, про що ми так довго і уперто говорили, – знищення Чкаловського скверу (вулиця Олеся Гончара) – почалося. Серед білого дня стали монтувати паркан просто біля дитячого майданчика», - написала Галина Плачинда.

Вона також вважає, що у сквері розпочалося будівництво висотки, на яку немає дозвільних документів.

«Формально земля під будівництвом належить Інституту геології, і зрозуміло ,що керівництво інституту отримало, якщо не чемодан з «налом», то, принаймні, обіцянку отримати квартиру в новобуді. Директор інституту, почуваючи себе аж занадто впевнено, на усі гнівні петиції із закликом припинити незаконне будівництво нас усіх весело тролить, пишучи, що раніше треба було турбуватися долею скверу.. Але, повторю, термін оренди земельної ділянки сплив ще в 2008 році», - зазначила Плачинда.

Окремо вона додала, що мешканці того ж дня повалили паркан, а на місце викликали поліцію.

«Після приїзду поліції, робітники швидко занесли повалений паркан на територію будівництва», - відзначила Плачинда.