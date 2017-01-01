У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
- Сьогодні, 11:51
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У США набирає обертів незвичайний селфі-флешмоб із вогнепальною зброєю
Добірку у себе на сторінці в соціальній мережі Facebook виклав американський комік Amiri King.
Все розпочалося з того, що американський підліток сфотографував себе з револьвером та автоматним магазином.
Це дуже розсмішило користувачів Twitter і Facebook.
Американці почали фотографуватися з револьверами, гранатометами, кулеметами і пістолетами різних калібрів, але замість магазинів використали різні речі - банани, фени, пульти від телевізорів.
Пост підлітка зібрав 100 тис. коментарів і перепостів.
Джерело: Gazeta.ua