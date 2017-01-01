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    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі

    • Сьогодні, 11:51
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    У США набирає обертів незвичайний селфі-флешмоб із вогнепальною зброєю

    Добірку у себе на сторінці в соціальній мережі Facebook виклав американський комік Amiri King.

    Все розпочалося з того, що американський підліток сфотографував себе з револьвером та автоматним магазином.

    Це дуже розсмішило користувачів Twitter і Facebook.

    Американці почали фотографуватися з револьверами, гранатометами, кулеметами і пістолетами різних калібрів, але замість магазинів використали різні речі - банани, фени, пульти від телевізорів.

    Пост підлітка зібрав 100 тис. коментарів і перепостів.

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    Фото, з якого все розпочалося
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі
    У США новий селфі-флешмоб зі зброєю підкорює соцмережі

    Джерело: Gazeta.ua

    США зброя
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