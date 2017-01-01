У Таїланді готують колісницю 1795 року для поховання короля. Фотогалерея
- Сьогодні, 12:30
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У Таїланді готуються до похорону короля Пхуміпона Адульядета, який помер у жовтні 2016 роки після 70 років на троні
Монарха проводять в останню путь на колісниці «Великої перемоги», яку побудовано в 1795 році. Дату кремації і похорону поки що не називають, але колісниця має бути готова у вересні.
Як виглядає реставрація позолоченою колісниці, що досягає 18 метрів у довжину і 11 у висоту, – дивіться у фоторепортажі.
Джерело: Газета.Ру