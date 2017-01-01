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    У Запоріжжі поховали 23-річного бійця АТО

    • Сьогодні, 12:28
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    В'ячеслав Цінкуш помер 6 лютого в госпіталі Бахмута в Донецькій області

    У Запоріжжі відбулося прощання із загиблим військовослужбовцем 46-го батальйону спеціального призначення «Донбас Україна». Про це інформує 1news.zp.ua.

    Попрощатися із загиблим прийшли родичі, друзі, волонтери і побратими. Похорон відбувся на Матвіївському кладовищі.

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    У Запоріжжі поховали 23-річного бійця АТО
    У Запоріжжі поховали 23-річного бійця АТО
    У Запоріжжі поховали 23-річного бійця АТО
    У Запоріжжі поховали 23-річного бійця АТО
    У Запоріжжі поховали 23-річного бійця АТО
    У Запоріжжі поховали 23-річного бійця АТО
    У Запоріжжі поховали 23-річного бійця АТО
    У Запоріжжі поховали 23-річного бійця АТО
    У Запоріжжі поховали 23-річного бійця АТО
    У Запоріжжі поховали 23-річного бійця АТО
    У Запоріжжі поховали 23-річного бійця АТО
    У Запоріжжі поховали 23-річного бійця АТО
    У Запоріжжі поховали 23-річного бійця АТО
    У Запоріжжі поховали 23-річного бійця АТО
    У Запоріжжі поховали 23-річного бійця АТО
    У Запоріжжі поховали 23-річного бійця АТО
    У Запоріжжі поховали 23-річного бійця АТО

    Нагадаємо, В'ячеслав Цінкуш помер 6 лютого в госпіталі Бахмута в Донецькій області. Бійцю було всього 23 роки. Він народився в Запоріжжі в 1993 році.

    Запоріжжя зона АТО
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