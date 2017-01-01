У Запоріжжі поховали 23-річного бійця АТО
- Сьогодні, 12:28
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В'ячеслав Цінкуш помер 6 лютого в госпіталі Бахмута в Донецькій області
У Запоріжжі відбулося прощання із загиблим військовослужбовцем 46-го батальйону спеціального призначення «Донбас Україна». Про це інформує 1news.zp.ua.
Попрощатися із загиблим прийшли родичі, друзі, волонтери і побратими. Похорон відбувся на Матвіївському кладовищі.
Нагадаємо, В'ячеслав Цінкуш помер 6 лютого в госпіталі Бахмута в Донецькій області. Бійцю було всього 23 роки. Він народився в Запоріжжі в 1993 році.