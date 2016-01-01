Учні з Харкова передали новорічні подарунки захисникам України
- Вчора, 20:19
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Подарунки військовим від харківських учнів
Учні харківських шкіл підготували понад 200 малюнків, аплікацій та оберегів для військовослужбовців 92-ї окремої механізованої бригади
У такий спосіб юні патріоти вирішили привітати учасників антитерористичної операції із Новорічними святами, інформує прес-служба Міноборони.
Ініціативу зібрати подарунки для захисників України підтримали офіцери Індустріального у місті Харків районного військкомату і організували зустріч активістів учнівського самоврядування із командуванням бригади.
За дитячими посланнями приїхав заступник командира частини по роботі з особовим складом підполковник Бахтіяр Ахмедов.