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    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)

    • Станіслав Груздєв
    • Сьогодні, 20:15
    • Розсилка
    Прощання з Любомиром Гузаром
    Прощання з Любомиром Гузаром

    Блаженнішого Любомира поховали в крипті Патріаршого собору

    Сьогодні, 05 червня 2017 року, в останню путь українці провели Блаженнішого Любомира.

    Перед похованням Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав від імені свого попередника новопреставленого Блаженнішого Любомира висловив слова прощання та слова вдячності єпископату, священикам, монахам, вірним, родині та всім, з ким доводилося Блаженнішому співпрацювати та співслужити.

    «Дух Святий уподібнив нашого Блаженнішого Любомира до дивного і химерного Перебенді – Кобзаря наших днів. Ми вже відчуваємо, що його пісня не вмре і не загине. Він залишив нам наш сучасний новий національний український епос своєю мудрістю, своїм словом, навіть своїм гумором і дотепністю. Цей його кобзарський спів ми ще довго намагатимемося почути і зрозуміти через його аудіокниги, фільми, звернення… Любомир залишає нам у спадок нову підвалину новітньої християнської української цивілізації, яку нам з вами доручає Господь Бог розвинути та зібрати, нею і жити і на ній будувати нашу вільну й незалежну Україну», - зазначив Предстоятель УГКЦ.

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    «Гадаю, що окремий вид святості якось дуже цікаво нам оспівав про Любомира наш Тарас Шевченко», – вважає Блаженніший Святослав.

    Пригадаймо його слова:

    «Перебендя старий, сліпий,
    Хто його не знає?
    Він усюди вештається 
    Та на кобзі грає. 
    А хто грає, того знають 
    І дякують люде:
    Він їм тугу розганяє,
    Хоть сам світом нудить.

    … Отакий-то Перебендя,
    Старий та химерний!
    Заспіває весільної,
    А на сльози зверне».

    Світлої пам’яті Блаженнішого Любомира у супроводі єпископів, численного духовенства, тисяч вірних та всіх людей доброї волі 5 червня 2017 року поховали в крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового.

    «Блаженніший Любомир прощається з тобою, золотоверхий Києве. Він вдячний тим десяткам тисяч людей, які впродовж останніх днів прийшли до Собору попрощатися з ним», - відзначив у своїй промові Блаженніший Святослав.

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    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Єгор Соболєв
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Ігор Гринів
    Павло Мовчан
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Олександр Богуцький та Олена Кондратюк
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)
    Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)


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