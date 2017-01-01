Українці провели в останню путь Блаженнішого Любомира (фоторепортаж)

Станіслав Груздєв



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Прощання з Любомиром Гузаром

Блаженнішого Любомира поховали в крипті Патріаршого собору

Сьогодні, 05 червня 2017 року, в останню путь українці провели Блаженнішого Любомира.

Перед похованням Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав від імені свого попередника новопреставленого Блаженнішого Любомира висловив слова прощання та слова вдячності єпископату, священикам, монахам, вірним, родині та всім, з ким доводилося Блаженнішому співпрацювати та співслужити.

«Дух Святий уподібнив нашого Блаженнішого Любомира до дивного і химерного Перебенді – Кобзаря наших днів. Ми вже відчуваємо, що його пісня не вмре і не загине. Він залишив нам наш сучасний новий національний український епос своєю мудрістю, своїм словом, навіть своїм гумором і дотепністю. Цей його кобзарський спів ми ще довго намагатимемося почути і зрозуміти через його аудіокниги, фільми, звернення… Любомир залишає нам у спадок нову підвалину новітньої християнської української цивілізації, яку нам з вами доручає Господь Бог розвинути та зібрати, нею і жити і на ній будувати нашу вільну й незалежну Україну», - зазначив Предстоятель УГКЦ.

«Гадаю, що окремий вид святості якось дуже цікаво нам оспівав про Любомира наш Тарас Шевченко», – вважає Блаженніший Святослав.

Пригадаймо його слова:

«Перебендя старий, сліпий,

Хто його не знає?

Він усюди вештається

Та на кобзі грає.

А хто грає, того знають

І дякують люде:

Він їм тугу розганяє,

Хоть сам світом нудить.

… Отакий-то Перебендя,

Старий та химерний!

Заспіває весільної,

А на сльози зверне».

Світлої пам’яті Блаженнішого Любомира у супроводі єпископів, численного духовенства, тисяч вірних та всіх людей доброї волі 5 червня 2017 року поховали в крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового.

«Блаженніший Любомир прощається з тобою, золотоверхий Києве. Він вдячний тим десяткам тисяч людей, які впродовж останніх днів прийшли до Собору попрощатися з ним», - відзначив у своїй промові Блаженніший Святослав.



