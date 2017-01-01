Український дизайнер презентувала колекцію спокусливої нижньої білизни

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Середні ціни на комплекти нижньої білизни від 1100 гривень. Купальники коштують від 1100 гривень

Вінницька дизайнер Світлана Теренчук презентувала нову колекцію нижньої білизни. Це перша спроба створити саме білизну та купальники. Про це дизайнер розповіла у коментарі

«Взимку відпочивала у Єгипті. Море і сонце надихнуло створити колекцію нижньої білизни. До того я шила одяг для чоловіків, жінок та дітей. А нижня білизна це дуже важливий акцент у одязі. В красивій білизні жінка почувається більш впевненою», - каже Світлана Теренчук.

Дизайнер показала ексклюзивні купальники яскравих кольорів і менш яскраві, відкриті. В одязі є паєтки та вишивка.

«Тканину купувала в Україні. Мені важливо, щоб вона мені подобалась на дотик. Перш ніж шити щось для клієнтів, я випробовую на собі. Якщо добре носиться, гарно лягає, тоді використовую в роботі. Шити нижню білизну навіть складніше ніж сукню. На перший погляд може здаватися, що це дуже просто, бо використано мало тканини. Але прошивка швів, обробка їх це складні деталі», - додає Світлана.

На подіумі моделі демонстрували розмір S. За замовленням можна зробити будь-який розмір.

«В моді люрексові тканини. Пошила закритий жовтий купальник. Він дуже багатьом сподобався. Забрала його клієнтка прямо з подіуму. Зараз маю ще кілька замовлень на нестандартні моделі. Плануюю і собі пошити такий», - додає дизайнер.

Середні ціни на комплекти нижньої білизни від 1100 гривень. Купальники коштують від 1100 гривень.

Джерело: Gazeta.ua