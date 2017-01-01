  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    «Укрзалізниця» назвала найзбитковіші приміські поїзди

    • Сьогодні, 11:26
    • Розсилка
    &laquo;Укрзалізниця&raquo;
    «Укрзалізниця»

    Незважаючи на збитковість приміських перевезень, жодного маршруту не закрили

    ПАТ «Укрзалізниця» назвало 12 найбільш збиткових приміських поїздів за 2016 рік.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    №6481/6482 Кондрашевська - Нова-Лантратівка, який запустили 2016 року
    №955/956 Волноваха-Камиш-Зоря
    №6772/6771 Херсон – Нововесела
    №6042/6041 Помічна – Долинська
    № 6512 Кривий Ріг-Голов. – П'ятихатки
    № 6467 Кривий Ріг-Голов. - Тимкове
    № 6139/6140 Харків-Левада – Золочів
    № 6515 Баси – Ворожба
    № 6271/6274 и № 6270/6277 Тернопіль – Заліщики
    № 6001 Київ – Фастів
    № 6854 Чернігів – Неданчичі
    «Укрзалізниця» назвала найзбитковіші приміські поїзди

    Незважаючи на збитковість приміських перевезень, жодного маршруту не закрили. Понад те, УЗ призначила нові потяги: Кондрашевська-Нова - Лантратівка, Херсон - Високопілля (який у вересні продовжили до Апостолового), прискорений Київ - Житомир - Київ, а на літо - додаткову пару Одеса - Білгород-Дністровський.

    Читайте також

    Також збільшено періодичність курсування поїздів Гайворон - Вінниця, Пологи - Бердянськ, Котовськ - Помічна.

    Джерело: Лівий берег

    Читайте також
    Укрзалізниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ