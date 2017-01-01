«Укрзалізниця» назвала найзбитковіші приміські поїзди
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«Укрзалізниця»
Незважаючи на збитковість приміських перевезень, жодного маршруту не закрили
ПАТ «Укрзалізниця» назвало 12 найбільш збиткових приміських поїздів за 2016 рік.
Незважаючи на збитковість приміських перевезень, жодного маршруту не закрили. Понад те, УЗ призначила нові потяги: Кондрашевська-Нова - Лантратівка, Херсон - Високопілля (який у вересні продовжили до Апостолового), прискорений Київ - Житомир - Київ, а на літо - додаткову пару Одеса - Білгород-Дністровський.
Також збільшено періодичність курсування поїздів Гайворон - Вінниця, Пологи - Бердянськ, Котовськ - Помічна.
Джерело: Лівий берег