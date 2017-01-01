Урочистості до 25-річчя СБУ. Президент відвідав тренувальну базу «Альфи»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: прес-служби президента Президент України Петро Порошенко та очільник СБУ Василь Грицак

Президент Петро Порошенко взяв участь в урочистостях з нагоди 25-ї річниці створення Служби безпеки України

«Торік ми всією країною відзначили чверть століття Незалежності. Її проголошення стало відправною точкою для появи, становлення та розвитку інституцій, які є атрибутами суверенної держави. Одна з найголовніших – Служба безпеки України, 25-річчя якої ми святкуємо сьогодні», – зазначив президент.

«Разом, пліч-о-пліч ми доклали зусиль з пришвидшеного перетворення Служби на ефективний бойовий організм. І нам це вдалося», – зауважив Петро Порошенко.

За словами глави держави, результати роботи Служби надихають співгромадян-патріотів, викликають лють противника, отримують гідну оцінку з боку наших надійних іноземних партнерів. «Довіра до СБУ та партнерство СБУ із спецслужбами країн – наших партнерів уже розвинулися до рівня спільних операцій за межами території України. Наша спецслужба навчилася і розуміти задуми ворога, і діяти асиметрично. В цілому – перейшла до системної роботи», – додав він.

Петро Порошенко наголосив, що лише за минулий рік СБУ запобігла 10 терактам, затримала 56 учасників терористичних і диверсійно-розвідувальних груп, викрила 15 спроб закласти вибухові пристрої, зловила 46 осіб, причетних до діяльності міжнародних терористичних та екстремістських організацій, з яких 15 перебували у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.

«Діалектика гібридної війни вимагає від вас нових форм протидії агресору. Окрему небезпеку становлять спроби Кремля завдати «удару в спину», зсередини ослабити нашу державу, позбавити її волі і здатності для подальшого розвитку. Очікую від Служби протидії розвідувально-підривній та диверсійній діяльності спецслужб Російської Федерації, вжиття активних контррозвідувальних заходів у рамках стримування її агресії», – наголосив Петро Порошенко.

Президент додав, що серед завдань СБУ – боротьба з тероризмом, вжиття системних заходів із блокування терористичних загроз, недопущення зазіхань на територіальну цілісність і незалежність України.

Водночас глава держави зазначив, що за змістом, динамікою та значущістю подій 25 років діяльності СБУ не були однорідними. «Цей історичний відрізок містить і період, коли Служба народжувалася та динамічно розвивалася. І, на жаль, були часи, коли з відома керівництва України Російська Федерація займалася демонтажем Служби безпеки України, її перетворенням на недієздатну структуру, насичену зрадниками та перевертнями», – констатував він.

За словами президента, як результат, у 2014 році на передову Служба безпеки вирушила далеко не в найкращій формі, але в бойових умовах швидко відродилася та гідно справляється з покладеними на неї обов’язками.

Петро Порошенко зауважив, Службі довелося пройти складний та болісний шлях очищення від корупціонерів, зрадників, скинути баласт кар'єристів з низькими професійними та морально-діловими якостями. «Створено дієву систему самоконтролю за чистотою лав. Зі Служби було звільнено понад 2 тисячі осіб. Натомість прийнято на службу молодих, патріотично налаштованих офіцерів, багато з яких вже пройшли випробування і загартувались у бойових діях. Підростає і молода зміна курсантів, які сьогодні тут, з нами», – сказав президент.

Глава держави зазначив, що з початку російської агресії Служба безпеки України втратила 21 воїна, понад 100 дістали поранення. Першим своє життя за Україну у війні проти російського агресора на Донбасі віддав капітан підрозділу «Альфа» Геннадій Біліченко. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Президент подякував кожному співробітнику, усьому колективу Служби, її голові Василю Грицаку за високий професіоналізм, патріотизм, відданість справі і міцне бойове братерство.

«Не маю жодного сумніву, що разом ви здатні задовольнити запит держави, суспільства і кожного окремого громадянина на те, що складає назву вашої структури – запит на забезпечення безпеки. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, злагоди, благополуччя і непохитної віри в себе та у свою Вітчизну», – сказав Петро Порошенко.

Президент також вручив службовцям Служби безпеки високі державні нагороди та присвоїв чергові звання.