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    В очікуванні батька. Як живе в окупованому Криму сім'я фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір»

    • Сьогодні, 11:11
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    Емір-Усеїна Куку, члена Кримської контактної групи з прав людини і сина ветерана кримськотатарського національного руху Кемала Куку, заарештували понад рік тому

    11 лютого виповнився рік з дня його затримання. Після обшуку в Кореїзі Куку затримали за підозрою в діяльності ісламської організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.

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    Мер'єм, дружина Емір-Усеїна Куку, відповідає на телефонні дзвінки. Селище Кореїз, неподалік Ялти
    П'ятирічна донька Емір-Усеїна і Мер'єм Сафіє вдома у вітальні. У подружжя Куку також є син – десятирічний Бекір
    Посвідчення Емір-Усеїна про правозахисну діяльність, видані йому муніципальними органами влади до анексії Криму
    Мер'єм Куку – вчитель англійської та кримськотатарської мов. Поза домашніми справами і поїздками на суди чоловіка вона займається репетиторством
    Мати Мер'єм займається з онукою читанням. Після арешту чоловіка батьки і рідні намагаються допомагати в роботі по дому або в догляді за дітьми
    Бекір Куку молиться на дуа в річницю арешту Емір-Усеіїа
    Бабуся й онучка готують кубете
    В очікуванні батька. Як живе в окупованому Криму сім'я фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір»
    Мер'єм Куку
    Мати Емір-Усеїна Муніра Абдураїмова дивиться відео з коридору суду, де її онуки розповідають, як сумують за «бабашкою»
    Книги з бібліотеки Куку, написані про батька Емір-Усеїна Кемаля, ветерана кримськотатарського національного руху
    В очікуванні батька. Як живе в окупованому Криму сім'я фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір»
    Вулики на задньому дворі Куку. За розповідями Мер'єм, у день обшуку Емір-Усеїну довелося в наручниках відкривати кожного з них для огляду
    Сафіє з матір'ю неподалік свого будинку в Кореїзі
    Мер'єм на тлі гори Ай-Петрі неподалік будинку
    В очікуванні батька. Як живе в окупованому Криму сім'я фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір»


    Джерело: Крим.Реалії
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