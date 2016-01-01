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    В Одесі «Правий сектор» викинув на смітник квіти за загиблими в авіакатастрофі Ту-154

    • Сьогодні, 16:33
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    Одеса
    Одеса

    Під консульством Російської Федерації в Одесі активісти «Правого сектора» викинули на смітник записки і квіти за загиблими в авіакатастрофі Ту-154 біля Сочі

    Відповідні фотографії опублікував очільник «Правого сектора» в Одесі Сергій Стерненко.

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    «Генеральне прибирання під консульством РФії», – написав Стерненко на Фейсбуці.

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    В Одесі «Правий сектор» викинув на смітник квіти за загиблими в авіакатастрофі Ту-154
    В Одесі «Правий сектор» викинув на смітник квіти за загиблими в авіакатастрофі Ту-154
    В Одесі «Правий сектор» викинув на смітник квіти за загиблими в авіакатастрофі Ту-154
    В Одесі «Правий сектор» викинув на смітник квіти за загиблими в авіакатастрофі Ту-154
    В Одесі «Правий сектор» викинув на смітник квіти за загиблими в авіакатастрофі Ту-154
    В Одесі «Правий сектор» викинув на смітник квіти за загиблими в авіакатастрофі Ту-154
    В Одесі «Правий сектор» викинув на смітник квіти за загиблими в авіакатастрофі Ту-154
    В Одесі «Правий сектор» викинув на смітник квіти за загиблими в авіакатастрофі Ту-154
    В Одесі «Правий сектор» викинув на смітник квіти за загиблими в авіакатастрофі Ту-154
    В Одесі «Правий сектор» викинув на смітник квіти за загиблими в авіакатастрофі Ту-154
    В Одесі «Правий сектор» викинув на смітник квіти за загиблими в авіакатастрофі Ту-154
    В Одесі «Правий сектор» викинув на смітник квіти за загиблими в авіакатастрофі Ту-154
    В Одесі «Правий сектор» викинув на смітник квіти за загиблими в авіакатастрофі Ту-154
    В Одесі «Правий сектор» викинув на смітник квіти за загиблими в авіакатастрофі Ту-154

    Нагадаємо, у соцмережі Facebook з'вилися фотографії політиків, які принесли квіти під посольство Росії на знак скорботи за загиблими в авіакатастрофі літака Ту-154.
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