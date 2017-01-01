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    В окупованому Криму провалилася траса Сімферополь – Севастополь

    • Сьогодні, 17:11
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    Напередодні курортного сезону в окупованому Севастополі вводять режим НС

    Причиною став величезний провал траси Сімферополь – Севастополь. Через гігантські ями, що виникли після зсуву, частину однієї з найважливіших доріг півострова закрито.

    Російські чиновники обіцяють екстрено вирішити питання до 29 квітня, але тріщини вже розходяться до навколишніх населених пунктів. До окупаційних структур, зокрема СК і прокуратури, вже направлені скарги на недбалість дорожніх служб.

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    В окупованому Криму провалилася траса Сімферополь &ndash; Севастополь
    В окупованому Криму провалилася траса Сімферополь &ndash; Севастополь
    В окупованому Криму провалилася траса Сімферополь &ndash; Севастополь
    В окупованому Криму провалилася траса Сімферополь &ndash; Севастополь
    В окупованому Криму провалилася траса Сімферополь &ndash; Севастополь
    В окупованому Криму провалилася траса Сімферополь &ndash; Севастополь
    В окупованому Криму провалилася траса Сімферополь &ndash; Севастополь
    В окупованому Криму провалилася траса Сімферополь &ndash; Севастополь
    В окупованому Криму провалилася траса Сімферополь &ndash; Севастополь
    В окупованому Криму провалилася траса Сімферополь &ndash; Севастополь
    В окупованому Криму провалилася траса Сімферополь &ndash; Севастополь

    Джерело: Газета.Ру

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