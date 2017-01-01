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    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів

    • Сьогодні, 16:15
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    Чотириповерховий будинок займає 3500 кв.м. у ньому є 21 ванна кімната, 3 кухні, 6 барів, масажна та SPA-кімнати, фітнес-центр, боулінг-клуб, 2 винні кімнати та кінотеатр на 40 глядачів

    Приватний будинок, що містить 12 спалень, власний автопарк та фітнес-центр продають за 250 млн. дол. у Каліфорнії.

    Разом з будинком покупець отримає в додаток 7 працівників обслуги, цілодобова робота яких оплачена на 2 роки вперед, вертоліт та колекцію автомобілів вартістю 30 млн.дол.

    Чотириповерховий будинок займає 3500 кв.м. у ньому є 21 ванна кімната, 3 кухні, 6 барів, масажна та SPA-кімнати, фітнес-центр, боулінг-клуб, 2 винні кімнати та кінотеатр на 40 глядачів.

    Шанувальників дорогих авто здивують найбільш рідкісні екземпляри, як Pagani Huayra, вартістю більше як 2 млн. дол., Von Krieger 1936 Mercedes 540 K Special Roadster, що коштує більше як 15 млн. дол., та 10 унікальних мотоциклів.

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    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів
    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів
    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів
    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів
    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів
    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів
    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів
    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів
    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів
    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів
    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів
    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів
    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів
    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів
    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів
    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів
    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів
    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів
    В США неймовірно розкішний будинок продають за $250 мільйонів

    Джерело: Gazeta.ua

    США вертоліт автопарк
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