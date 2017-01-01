В столичному історичному музеї показали унікальні артефакти Української революції

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У Києві у Національному музеї історії України (НМІУ) відкрили виставку «100 років Української революції. Відроджена держава»

Виставка покликана представити загалу маловідомі та унікальні артефакти доби Української революції 1917–1921 років із фондів Національного музею історії України. Більшість із них ніколи не експонувалися за часів СРСР, а деякі експонати лише дивом збереглися у фондах музею і не були знищені радянською владою.

На виставці відвідувачі мають змогу побачити документи, марки, гроші, друковані видання Української Народної Республіки, відзнаки армії УНР і УГА (Української Галицької армії), однострої та зброю доби визвольних змагань.

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович під час свого виступу зазначив, що українцям конче необхідно донести уроки Української революції цілому світові, а також те, що Україна зʼявилась ще 100 років тому, а не через розпад СРСР.





Джерело: Радіо Свобода