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    Важко в це повірити, але ... Культовому мультсеріалу «Сімпсони» - 30 років!

    • Сьогодні, 15:29
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    Героям мультсеріалу «Сімпсони» виповнюється 30 років: 19 квітня 1987 року Гомер, Мардж, Барт, Ліза і Меггі Сімпсон вперше з'явилися на телеекрані в передачі «Шоу Трейсі Ульман» в хвилинному ролику «На добраніч»

    Два роки по тому герої, придумані мультиплікатором Меттом Грейнінгом, отримали власне шоу. З тих пір воно і йде, хоча колись може і закінчитися - поки що найдовший в історії американського телебачення мультсеріал продовжили лише до тридцятого сезону.

    Важко повірити, що з Сімпсонами коли-небудь доведеться розлучитися: простодушний Гомер, який кожен раз хоче як краще, а виходить як завжди, нігіліст Барт, оптимізму якого ми звикли заздрити, розумниця Ліза, яка завжди всіх врятує, мудра Мардж і безневинна на вигляд Меггі - чи зможемо ми без них? Якщо з цією сім'єю щось трапиться, нам доведеться переглядати одну з сотень старих історій: як Ліза хотіла стати президентом, як Сімпсони їздили в Австралію або як Гомер випадково одружився в Лас-Вегасі.

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    Важко в це повірити, але ... Культовому мультсеріалу «Сімпсони» - 30 років!
    Важко в це повірити, але ... Культовому мультсеріалу «Сімпсони» - 30 років!
    Важко в це повірити, але ... Культовому мультсеріалу «Сімпсони» - 30 років!
    Гомер Сімпсон та Ілон Маск
    Важко в це повірити, але ... Культовому мультсеріалу «Сімпсони» - 30 років!
    Частина персонажів мультсеріалу в одному кадрі
    Важко в це повірити, але ... Культовому мультсеріалу «Сімпсони» - 30 років!
    Важко в це повірити, але ... Культовому мультсеріалу «Сімпсони» - 30 років!
    Важко в це повірити, але ... Культовому мультсеріалу «Сімпсони» - 30 років!
    Важко в це повірити, але ... Культовому мультсеріалу «Сімпсони» - 30 років!
    Важко в це повірити, але ... Культовому мультсеріалу «Сімпсони» - 30 років!
    Володимир Путін теж став героєм мультсеріалу
    Важко в це повірити, але ... Культовому мультсеріалу «Сімпсони» - 30 років!
    Важко в це повірити, але ... Культовому мультсеріалу «Сімпсони» - 30 років!
    Важко в це повірити, але ... Культовому мультсеріалу «Сімпсони» - 30 років!
    Важко в це повірити, але ... Культовому мультсеріалу «Сімпсони» - 30 років!
    Важко в це повірити, але ... Культовому мультсеріалу «Сімпсони» - 30 років!
    Важко в це повірити, але ... Культовому мультсеріалу «Сімпсони» - 30 років!
    Мардж Сімпсон та персонаж іншого мультфільму «Футурама»
    Важко в це повірити, але ... Культовому мультсеріалу «Сімпсони» - 30 років!
    Важко в це повірити, але ... Культовому мультсеріалу «Сімпсони» - 30 років!

    Мультфільм давно став брендом, культурним пластом і символом Америки нарівні з колою, бургерами, великими машинами і потужними револьверами. Сімпсони ввібрали в себе і показали все можливі стереотипи і кліше, в них обігравалися актуальні події та політика, шоу-бізнес і життя простих людей, технологічні новинки і консерватизм. Важко уявити ситуацію, якої не було в Сімпсонах.

    В мультсеріалі навіть висміяли ймовірну підтримку очільником Росії Володимиром Путіним на той момент кандидата в президенти США Дональда Трампа.

    телебачення США мультфільм Сімпсони
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