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    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії

    • Сьогодні, 17:26
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    Сьогодні у Києві, в Шевченківському районі, на вулиці Пушкінській, злочинець здійснив збройний напад. На місце пригоди одразу прибули швидкі та поліція

    Згодом стало відомо, що вбито екс-депутата Держдуми Денис Вороненкова. Він йшов на зустріч з колегою Іллею Понамарьовим. Про це повідомив російський політик на своїй сторінці у Фейсбук.

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    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
    Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії

    Як повідомлялося, з приводу вбивства Вороненкова вже висловились президент України Петро Порошенко, речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк та генеральній прокурор Юрій Луценко.

    Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.

    Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

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    Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідствомКілер помер у лікарні на операційному столі.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

    Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

    Джерело: Обозреватель

    Джерело: Цензор.НЕТ

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