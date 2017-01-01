Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії
- Сьогодні, 17:26
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Сьогодні у Києві, в Шевченківському районі, на вулиці Пушкінській, злочинець здійснив збройний напад. На місце пригоди одразу прибули швидкі та поліція
Згодом стало відомо, що вбито екс-депутата Держдуми Денис Вороненкова. Він йшов на зустріч з колегою Іллею Понамарьовим. Про це повідомив російський політик на своїй сторінці у Фейсбук.
Як повідомлялося, з приводу вбивства Вороненкова вже висловились президент України Петро Порошенко, речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк та генеральній прокурор Юрій Луценко.
Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.
Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.
Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».
Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.
Джерело: Обозреватель
Джерело: Цензор.НЕТ