Вбивство Дениса Вороненкова. Фоторепортаж з місця трагедії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні у Києві, в Шевченківському районі, на вулиці Пушкінській, злочинець здійснив збройний напад. На місце пригоди одразу прибули швидкі та поліція

Згодом стало відомо, що вбито екс-депутата Держдуми Денис Вороненкова. Він йшов на зустріч з колегою Іллею Понамарьовим. Про це повідомив російський політик на своїй сторінці у Фейсбук.

Як повідомлялося, з приводу вбивства Вороненкова вже висловились президент України Петро Порошенко, речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк та генеральній прокурор Юрій Луценко.

Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

Джерело: Обозреватель

Джерело: Цензор.НЕТ