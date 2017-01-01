Вбивство посла Росії в Туреччині та інші найкращі фотографії 2016 року

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Вбивство посла Росії в Туреччині

Загалом у конкурсі взяло участь понад 5 тисяч фотографів зі 125 країн світу

Вчора оголосили лауреатів World Press Photo – найпрестижнішої щорічної премії для фотожурналістів.

У номінації «Фотографія року» переміг Бурхан Озбіліджі, який зняв момент убивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

Загалом у конкурсі взяло участь понад 5 тисяч фотографів зі 125 країн світу, вони прислали журі понад 80 тисяч знімків.

У 2017 році премію World Press Photo вручали в 60-й раз. Пропонуємо до вашої уваги добірку фотографій.