Вбивство посла Росії в Туреччині та інші найкращі фотографії 2016 року
- Сьогодні, 12:06
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Вбивство посла Росії в Туреччині
Загалом у конкурсі взяло участь понад 5 тисяч фотографів зі 125 країн світу
Вчора оголосили лауреатів World Press Photo – найпрестижнішої щорічної премії для фотожурналістів.
У номінації «Фотографія року» переміг Бурхан Озбіліджі, який зняв момент убивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.
Загалом у конкурсі взяло участь понад 5 тисяч фотографів зі 125 країн світу, вони прислали журі понад 80 тисяч знімків.
У 2017 році премію World Press Photo вручали в 60-й раз. Пропонуємо до вашої уваги добірку фотографій.
Джерело: Радіо Свобода