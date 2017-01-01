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    Вчать вбивати з дитинства. Бойовики «ДНР» зігнали школярів на «військові збори»

    • Сьогодні, 14:35
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    Один з «військкоматів» надав дітям автомати Калашникова для «тренувань»

    В окупованому Донецьку терористи «ДНР» зігнали учнів 10 класів на «навчально-польові заняття з військової підготовки». Про це повідомляє сепаратистський телеканал «Оплот».

    Участь в «військових зборах» приймають близько 250 дітей. За «навчально-польові заняття» школярів відповідають люди в камуфльованій формі з нашивками незаконних збройних бандформувань.

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    Вчать вбивати з дитинства. Бойовики «ДНР» зігнали школярів на «військові збори»
    Вчать вбивати з дитинства. Бойовики «ДНР» зігнали школярів на «військові збори»
    Вчать вбивати з дитинства. Бойовики «ДНР» зігнали школярів на «військові збори»
    Вчать вбивати з дитинства. Бойовики «ДНР» зігнали школярів на «військові збори»
    Вчать вбивати з дитинства. Бойовики «ДНР» зігнали школярів на «військові збори»
    Вчать вбивати з дитинства. Бойовики «ДНР» зігнали школярів на «військові збори»
    Вчать вбивати з дитинства. Бойовики «ДНР» зігнали школярів на «військові збори»

    Джерело: Обозреватель

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