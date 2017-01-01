Вчать вбивати з дитинства. Бойовики «ДНР» зігнали школярів на «військові збори»

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Один з «військкоматів» надав дітям автомати Калашникова для «тренувань»

В окупованому Донецьку терористи «ДНР» зігнали учнів 10 класів на «навчально-польові заняття з військової підготовки». Про це повідомляє сепаратистський телеканал «Оплот».

Участь в «військових зборах» приймають близько 250 дітей. За «навчально-польові заняття» школярів відповідають люди в камуфльованій формі з нашивками незаконних збройних бандформувань.

Один з «військкоматів» так званої «Донецької народної республіки» надав дітям автомати Калашникова для «тренувань».

Джерело: Обозреватель