

Розсилка ВІДПРАВИТИ

М'які вушка, пухнастий хвостик - доза розчулення гарантована кожному

Перший Великдень у житті дитини – прекрасний час і можливість провести яскраву фотосесію для малюка.

Великодній кролик - один із найсимпатичніших образів для дитини під час фотосету.

М'які вушка, пухнастий хвостик - доза розчулення гарантована кожному.

Пропонуємо для натхнення подивитися на малюків, які зворушили мережу своїми великодніми фото.

Великодні фото милих малюків, які нікого не залишать байдужим:

Джерело: Gazeta.ua