Від наркомана-безхатька до мільйонера. Казкова історія 46-річного Халіла Рафаті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

13 років тому Халіл Рафаті був бездомним наркоманом, сьогодні він мільйонер. Має власну мережу сокових барів SunLife Organics у Малібу та Лос-Анджелесі

Заклади набули популярності завдяки фірмовим напоям «Еліксир життя» та «Щасливий». Імперію Рафаті побудував за п'ять років.

46-річний Халіл приїхав до Лос-Анджелеса з Толідо, Огайо. Втік з рідного дому через сексуальне насильство. Почав власний бізнес з продажу та постачання деталей для спортивних автомобілів. Крім легального бізнесу збував марихуану, пізніше – екстазі та кетамін. Згодом сам підсів на героїн. Відсидів термін у в'язниці та ледь не помер від передозування. Після цього вирішив змінити своє життя.

Друг показав Рафаті, як робити здорову поживну їжу та соки. Чоловікові настільки сподобався миттєвий ефект, що він почав вигадувати та робити свої соки для пацієнтів і службовців центру реабілітації «Рив'єра». Тоді народилися рецепти знаменитих напоїв.

«Мої соки надавали сил пацієнтам та оновлювали їх. Апатія і млявість вражають людину, яка намагається вести тверезий спосіб життя, особливо після довгих років наркотичної або алкогольної залежності», – сказав Халіл Рафаті.

Маючи $50 тис. та фінансову підтримку друга, відкрив перший заклад зі слоганом «Любити, зцілювати і надихати». Сьогодні у закладах продається 32 види соку, протеїнові коктейлі, шейки та смузі. Також є кава, десерти та заморожений йогурт.

Джерело: Gazeta.ua