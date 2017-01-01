Відголоски трагедії. Як піднімають затонулий у 2014 році пором «Севоль»

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Біля берегів Корейського півострова підняли на поверхню океану пором «Севоль», який затонув майже три роки тому

Жертвами аварії в квітні 2014 року стали понад 300 осіб, врятувати вдалося близько 172 пасажирів. Пором здійснював звичайний рейс з Інчхона на Чеджудо, більшу частину пасажирів судна складали школярі та їхні вчителі на екскурсії.

Фахівці підняли 140-метровий паром з глибини в 44 м, тепер його повинні доставити в порт для ретельного обстеження. За попередніми даними, судно було перевантажене і занадто швидко рухалося на повороті. Команда корабля звинувачувалася за статтями про вбивство та халатність. Встановлено, що члени екіпажу залишали судно під час затоплення, в той час як пасажири залишалися в своїх каютах. Капітан був засуджений до довічного ув'язнення, інші члени команди також отримали тривалі терміни.

Джерело: Газета.Ру