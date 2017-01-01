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    Відголоски трагедії. Як піднімають затонулий у 2014 році пором «Севоль»

    • Сьогодні, 14:09
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    Біля берегів Корейського півострова підняли на поверхню океану пором «Севоль», який затонув майже три роки тому

    Жертвами аварії в квітні 2014 року стали понад 300 осіб, врятувати вдалося близько 172 пасажирів. Пором здійснював звичайний рейс з Інчхона на Чеджудо, більшу частину пасажирів судна складали школярі та їхні вчителі на екскурсії.

    Фахівці підняли 140-метровий паром з глибини в 44 м, тепер його повинні доставити в порт для ретельного обстеження. За попередніми даними, судно було перевантажене і занадто швидко рухалося на повороті. Команда корабля звинувачувалася за статтями про вбивство та халатність. Встановлено, що члени екіпажу залишали судно під час затоплення, в той час як пасажири залишалися в своїх каютах. Капітан був засуджений до довічного ув'язнення, інші члени команди також отримали тривалі терміни.

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    Роботи з підйому затонулого порома «Севоль», 23 березня 2017 року
    Пошуково-рятувальні роботи після аварії порома «Севоль», 17 квітня 2014 року
    Підготовка до підйому затонулого порома «Севоль», 22 березня 2017 року
    Відголоски трагедії. Як піднімають затонулий у 2014 році пором «Севоль»
    Відголоски трагедії. Як піднімають затонулий у 2014 році пором «Севоль»
    Відголоски трагедії. Як піднімають затонулий у 2014 році пором «Севоль»
    Відголоски трагедії. Як піднімають затонулий у 2014 році пором «Севоль»
    Відголоски трагедії. Як піднімають затонулий у 2014 році пором «Севоль»
    Родичі пасажирів затонулого порома «Севоль» на березі, 20 квітня 2014 року
    Пором «Севоль» в порту Інчхон за місяць до аварії, березень 2014 року
    Пором «Севоль» після аварії, квітень 2014 року
    Пором «Севоль» після аварії, квітень 2014 року
    Відголоски трагедії. Як піднімають затонулий у 2014 році пором «Севоль»
    Тимчасовий меморіал в пам'ять про жертв аварії порома «Севоль» в місті Ансан, 28 квітня 2014 року
    Відголоски трагедії. Як піднімають затонулий у 2014 році пором «Севоль»

    Джерело: Газета.Ру

    Південна Корея Азія
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