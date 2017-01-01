Відверті декольте та міні. В чому зірки прийшли на червону доріжку Каннського фестивалю

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У Каннах стартував міжнародний кінофестиваль. Найбільша кіноподія в Європі відбувається вже в 70-й раз

Емілі Ратажковські, Джуліанн Мур, Наомі Харріс, Лілі-Роуз Депп, Єва Герцигова і багато інших зібралися на урочистій церемонії відкриття фестивалю та позують фотографам на червоній доріжці біля Палацу фестивалів та конгресів.

Честь відкривати ювілейний фестиваль випала фільму Арно Деплешена «Привиди Ісмаеля», зірки якого – Маріон Котійяр, Шарлотта Генсбур і Луї Гарреля.

Стрічка розповідає трагічну історію режисера Ісмаеля: в юності він втрачає кохану Карлотту. Через роки він знаходить сили, щоб жити далі – за допомогою Сильвії. Однак несподівано Карлотта повертається і починає руйнувати життя колись коханого чоловіка. Фільм не бере участі в конкурсній програмі фестивалю, але вона і без того вийшла цікавою. Ханеке, Поланські, Озон – за головний приз боротимуться провідні режисери сучасності. Для актриси Ніколь Кідман цей фестиваль теж стане особливим, адже відразу чотири картини за участю зірки буде представлено в різних програмах огляду.

Оцінювати конкурсні роботи будуть режисер Педро Альмодовар, актори Уілл Сміт і Джессіка Честейн, музикант Габріель Яред, кінорежисери Пак Чхан Ук, Паоло Соррентіно та інші знамениті кінематографісти. Всі вони протягом 11 днів переглянуть два десятки картин основної програми, кожна з яких більшою чи меншою мірою заслуговує на перемогу на фестивалі.

Джерело: Gazeta.ua