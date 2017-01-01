  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Витримають навіть ядерну війну. Як виглядають підземні бункери люкс-класу

    • Сьогодні, 11:29
    • Розсилка

    Елітні бункери розраховані на людей з високими доходами

    У світі набувають популярності підземні бункери люкс-класу. Різні будівельні компанії пропонують житло такого типу у США, Німеччині, Великій Британії, Польщі та інших країнах. Про це пише Daily Mail.

    Елітні бункери розраховані на людей з високими доходами. Вони можуть витримати природні та антропогенні катаклізми аж до ядерної війни. Здатні вмістити від кількох десятків до сотень людей.

    Всередині сховища оснащені за останнім словом дизайну і техніки. Мають усе – від басейнів і тренажерних залів до винних погребів та кінотеатрів. Ціни різні – від $200 тис. до $4,5 млн.

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Safe House, Польща
    Survival Condo, Канзас
    XPoint, Південна Дакота
    XPoint, Південна Дакота
    Vivos, Німеччина
    Vivos, Індіана
    Vivos Europa One, Німеччина
    Oppidum, Чехія
    The Glass House, Лондон
    Rising S, Техас
    Survival Condo, Канзас
    Survival Condo, Канзас
    Survival Condo, Канзас
    Silo Home, Нью-Йорк
    Oppidum, Чехія
    Oppidum, Чехія
    The Glass House, Лондон
    Vivos, Німеччина
    Vivos, Південна Дакота
    Витримають навіть ядерну війну. Як виглядають підземні бункери люкс-класу

    Джерело: Gazeta.ua

    США житло
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ