Витримають навіть ядерну війну. Як виглядають підземні бункери люкс-класу

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Елітні бункери розраховані на людей з високими доходами

У світі набувають популярності підземні бункери люкс-класу. Різні будівельні компанії пропонують житло такого типу у США, Німеччині, Великій Британії, Польщі та інших країнах. Про це пише Daily Mail.

Елітні бункери розраховані на людей з високими доходами. Вони можуть витримати природні та антропогенні катаклізми аж до ядерної війни. Здатні вмістити від кількох десятків до сотень людей.

Всередині сховища оснащені за останнім словом дизайну і техніки. Мають усе – від басейнів і тренажерних залів до винних погребів та кінотеатрів. Ціни різні – від $200 тис. до $4,5 млн.

Джерело: Gazeta.ua