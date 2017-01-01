Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв

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Вперше їх почали використовувати на Західному фронті в 1916 році і з тих пір танки могли впливати на результат бою лише однією своєю присутністю

Гумові, дерев'яні і навіть очеретяні танки активно використовували на війні, щоб перехитрити ворога.

Макети бойових машин могли вирішити результат бою.

Вперше їх почали використовувати на Західному фронті в 1916 році і з тих пір танки могли впливати на результат бою лише однією своєю присутністю.

Німецькі солдати боялися їх панічно.

Тоді командувачі арміями розробили методи залякування супротивників, вводячи їх в оману з приводу розташування і кількості танків.

Ще в роки Першої світової війни союзники будували дерев'яні муляжі танків, перевозили їх на конях і використовували, щоб відвернути німецький вогонь від своїх справжніх танків.

Незабаром підроблені броньовані військові машини пустила в хід і Німеччина.

Після війни їх застосовували в навчаннях.

Джерело: telegraf.com.ua