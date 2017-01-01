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    Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв

    • Сьогодні, 14:08
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    Вперше їх почали використовувати на Західному фронті в 1916 році і з тих пір танки могли впливати на результат бою лише однією своєю присутністю

    Гумові, дерев'яні і навіть очеретяні танки активно використовували на війні, щоб перехитрити ворога.

    Макети бойових машин могли вирішити результат бою.

    Вперше їх почали використовувати на Західному фронті в 1916 році і з тих пір танки могли впливати на результат бою лише однією своєю присутністю.

    Німецькі солдати боялися їх панічно.

    Тоді командувачі арміями розробили методи залякування супротивників, вводячи їх в оману з приводу розташування і кількості танків.

    Ще в роки Першої світової війни союзники будували дерев'яні муляжі танків, перевозили їх на конях і використовували, щоб відвернути німецький вогонь від своїх справжніх танків.

    Незабаром підроблені броньовані військові машини пустила в хід і Німеччина.

    Після війни їх застосовували в навчаннях.

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    Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв
    Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв
    Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв
    Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв
    Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв
    Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв
    Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв
    Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв
    Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв
    Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв
    Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв
    Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв
    Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв
    Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв
    Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв
    Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв
    Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв
    Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв

    Джерело: telegraf.com.ua

    історія
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