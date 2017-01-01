Військові хитрощі. Як сто років тому гумові та дерев'яні танки впливали на результати боїв
- Сьогодні, 14:08
-
Розсилка
Вперше їх почали використовувати на Західному фронті в 1916 році і з тих пір танки могли впливати на результат бою лише однією своєю присутністю
Гумові, дерев'яні і навіть очеретяні танки активно використовували на війні, щоб перехитрити ворога.
Макети бойових машин могли вирішити результат бою.
Вперше їх почали використовувати на Західному фронті в 1916 році і з тих пір танки могли впливати на результат бою лише однією своєю присутністю.
Німецькі солдати боялися їх панічно.
Тоді командувачі арміями розробили методи залякування супротивників, вводячи їх в оману з приводу розташування і кількості танків.
Ще в роки Першої світової війни союзники будували дерев'яні муляжі танків, перевозили їх на конях і використовували, щоб відвернути німецький вогонь від своїх справжніх танків.
Незабаром підроблені броньовані військові машини пустила в хід і Німеччина.
Після війни їх застосовували в навчаннях.
Джерело: telegraf.com.ua