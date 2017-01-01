Візит Гройсмана до Ізраїлю: висаджування оливкового дерева та прохання визнати Голодомор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Візит Володимира Гройсмана до Ізраїлю

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман разом із дружиною у сьогодні здійснює офіційний візит до Ізраїлю

Зокрема, сьогодні Володимир Гройсман відвідав Меморіальний комплекс Голокосту «Яд Вашем» в Єрусалимі і вшанував пам’ять жертв трагедії. Разом з дружиною він поклав вінок до пам’ятника жертвам, запалив Вічний вогонь, оглянув експозицію Меморіального комплексу та Дитячий меморіал.

Також прем'єр-міністр України провів зустрічі з президентом Ізраїлю Реувеном Рівлином, прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та спікером Кнесету Юелем Едельштейном.

Зокрема, під час зустрічі з Реувеном Рівлином, Володимир Гройсман наголосив, що визнання Ізраїлем Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу має надзвичайно важливе значення для українського суспільства та двосторонніх відносин загалом.

Під час зустрічі із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу Володимир Гройсман заявив, що він виступає за активний суспільний діалог із Ізраїлем щодо встановлення історичної правди довкола трагічних сторінок спільної історії.

«Між нашими країнами є багато спільного: спільна історія, на превеликий жаль, спільні трагедії, але я точно знаю, що у 25-ту річницю наших дипломатичних відносин ми маємо сьогодні дуже багато нових можливостей», - зазначив Володимир Гройсман під час спільного спілкування із главою ізраїльського уряду та журналістами.

Також прем’єр-міністр України відвідав «Гай націй» в Єрусалимі та посадив оливкове дерево - як символ миру, дружби та розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Державою Ізраїль.

«Символ миру для наших країн, для наших народів є дуже важливим. Ми знаємо, наскільки мир має високу цінність. Ми, дві країни, боремося сьогодні за право жити на своїй рідній землі, відновити свою територіальну цілісність, за те, щоб над нашими країнами був мир, злагода, спокій», - зазначив глава уряду.