Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце

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Руді жінки очима боснійська фотограф Майї Топкажич

Боснійська фотограф Майя Топкажич зробила серію портретних фотографій разючих сонячних жінок, які захоплюють літо і сонце своїми вогненно-рудим волоссям.

Сама Майя говорить:

«Я люблю поєднувати кілька фотографій в одну, або грати з кількома шарами.

Я роблю багато ретуші і звикла проводити 10 годин або більше перед моїми фотографіями, редагуючи їх на комп'ютері.

Моя мрія - це вивчати фотографію і я вважаю, що якщо довго мрієш про щось, воно обов'язково збудеться!».

Джерело: telegraf.com.ua