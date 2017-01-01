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    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце

    • Сьогодні, 11:09
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    Руді жінки очима боснійська фотограф Майї Топкажич

    Боснійська фотограф Майя Топкажич зробила серію портретних фотографій разючих сонячних жінок, які захоплюють літо і сонце своїми вогненно-рудим волоссям.

    Сама Майя говорить:

    «Я люблю поєднувати кілька фотографій в одну, або грати з кількома шарами.

    Я роблю багато ретуші і звикла проводити 10 годин або більше перед моїми фотографіями, редагуючи їх на комп'ютері.

    Моя мрія - це вивчати фотографію і я вважаю, що якщо довго мрієш про щось, воно обов'язково збудеться!».

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    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
    Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце

    Джерело: telegraf.com.ua

    фотограф
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