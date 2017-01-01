Вогняна краса. Гарячі руді дівчата, які розбили не одне чоловіче серце
- Сьогодні, 11:09
-
Розсилка
Руді жінки очима боснійська фотограф Майї Топкажич
Боснійська фотограф Майя Топкажич зробила серію портретних фотографій разючих сонячних жінок, які захоплюють літо і сонце своїми вогненно-рудим волоссям.
Сама Майя говорить:
«Я люблю поєднувати кілька фотографій в одну, або грати з кількома шарами.
Я роблю багато ретуші і звикла проводити 10 годин або більше перед моїми фотографіями, редагуючи їх на комп'ютері.
Моя мрія - це вивчати фотографію і я вважаю, що якщо довго мрієш про щось, воно обов'язково збудеться!».
Джерело: telegraf.com.ua