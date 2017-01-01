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    Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції

    • Вчора, 12:55
    • Розсилка

    У Румунії тривають протестні заходи проти рішення уряду декриміналізувати низку злочинів, у тому числі перевищення посадових повноважень

    1 лютого на вулиці Бухареста вийшло до 150 тис. осіб, загалом же по країні на антикорупційні мітинги вийшло до 250 тис. людей.

    Зазначається, що акція в столиці минула мирно, але після її завершення на площу вийшло до 300 футбольних фанатів. Вони почали кидати фаєри і камені в поліцейських, на що ті відповіли сльозогінним газом і стріляниною в повітря.

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    Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції
    Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції
    Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції
    Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції
    Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції
    Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції
    Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції
    Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції
    Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції
    Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції
    Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції
    Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції
    Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції
    Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції
    Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції
    Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції
    Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції
    Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції

    Джерело: Газета.Ру
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