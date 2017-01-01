Вогонь та сльозогінний газ на снігу. Як десятки тисяч румунів протестують проти корупції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Румунії тривають протестні заходи проти рішення уряду декриміналізувати низку злочинів, у тому числі перевищення посадових повноважень

1 лютого на вулиці Бухареста вийшло до 150 тис. осіб, загалом же по країні на антикорупційні мітинги вийшло до 250 тис. людей.

Зазначається, що акція в столиці минула мирно, але після її завершення на площу вийшло до 300 футбольних фанатів. Вони почали кидати фаєри і камені в поліцейських, на що ті відповіли сльозогінним газом і стріляниною в повітря.

Сьогодні стало відомо, що румунський президент Клаус Йоханніс оскаржить прийнятий указ (який, втім, досі не набув чинності) у Конституційному суді. На прес-конференції президент назвав ситуацію конфліктом між урядом з одного боку і судовою системою з парламентом – з іншого.