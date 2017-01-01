Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади
- Сьогодні, 15:35
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Мімі Чой переважно експериментує з власним обличчям і кінцівками
31-річна Мімі Чой з канадського Ванкувера працює візажисткою.
Однак макіяж для неї – не лише робота, а й мистецтво. У вільний час дівчина створює неймовірні оптичні ілюзії.
Використовує лише косметику і свій талант.
Переважно експериментує з власним обличчям і кінцівками.
На створення роботи витрачає до 5 год.
Серед її образів є як моторошні, так і кумедні.
Чой має понад 156 тис. підписників в Instagram.
Джерело: Gazeta.ua