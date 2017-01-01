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    Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади

    • Сьогодні, 15:35
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    Мімі Чой переважно експериментує з власним обличчям і кінцівками

    31-річна Мімі Чой з канадського Ванкувера працює візажисткою.

    Однак макіяж для неї – не лише робота, а й мистецтво. У вільний час дівчина створює неймовірні оптичні ілюзії.

    Використовує лише косметику і свій талант.

    Переважно експериментує з власним обличчям і кінцівками.

    На створення роботи витрачає до 5 год.

    Серед її образів є як моторошні, так і кумедні.

    Чой має понад 156 тис. підписників в Instagram.

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    Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади
    Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади
    Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади
    Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади
    Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади
    Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади
    Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади
    Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади
    Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади
    Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади
    Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади
    Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади
    Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади
    Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади
    Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади
    Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади
    Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади

    Джерело: Gazeta.ua

    мистецтво
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