Вражаючі філософські роботи візажистки з Канади

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Мімі Чой переважно експериментує з власним обличчям і кінцівками

31-річна Мімі Чой з канадського Ванкувера працює візажисткою.

Однак макіяж для неї – не лише робота, а й мистецтво. У вільний час дівчина створює неймовірні оптичні ілюзії.

Використовує лише косметику і свій талант.

Переважно експериментує з власним обличчям і кінцівками.

На створення роботи витрачає до 5 год.

Серед її образів є як моторошні, так і кумедні.

Чой має понад 156 тис. підписників в Instagram.

Джерело: Gazeta.ua