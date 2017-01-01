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    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році

    • Сьогодні, 11:28
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    Париж
    Париж

    Фотограф-аматор зробив вуличні знімки в столиці Франції наприкінці липня 1955 року

    Алан  – колишній інженер-хімік, письменник і фотограф-аматор з Лондона. Ці чорно-білі фотографії він зробив у Парижі в середині минулого століття.

    На знімках Алана закарбувалися пам'ятки, вітрини магазинів, перехожі, вуличні художники, відвідувачі кафе, жандарми, автомобілі – все, що можна було зустріти, гуляючи містом.

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    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
    Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році

    Джерело: cameralabs.org

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