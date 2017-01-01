Вражаючий чорно-білий Париж. Як виглядала столиця Франції у 1955 році
- Сьогодні, 11:28
-
Розсилка
Париж
Фотограф-аматор зробив вуличні знімки в столиці Франції наприкінці липня 1955 року
Алан – колишній інженер-хімік, письменник і фотограф-аматор з Лондона. Ці чорно-білі фотографії він зробив у Парижі в середині минулого століття.
На знімках Алана закарбувалися пам'ятки, вітрини магазинів, перехожі, вуличні художники, відвідувачі кафе, жандарми, автомобілі – все, що можна було зустріти, гуляючи містом.
Джерело: cameralabs.org