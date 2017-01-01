Як бойовики ДНР розважаються на відібраній у Ахметова «Донбас Арені»
- Сьогодні, 19:17
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Пушилін на «Донбас Арені» зіграв зі своїм поплічником у настільний футбол
Голова так званої «народної ради» ДНР Денис Пушилін зі своїми посіпаками відвідав захоплений спорткомплекс «Донбас Арена» у Донецьку, який до початку війни належав олігарху та власнику футбольного клубу «Шахтар» Рінату Ахметову.
Відповідні світлини поширюють у соціальних мережах самі бойовики.
Вони прогулялися порожніми трибунами, посиділи у тренерських кріслах колишнього стадіону «Шахтаря». Також Пушилін зіграв зі своїм поплічником у настільний футбол.
Джерело: Gazeta.ua