Як бойовики ДНР розважаються на відібраній у Ахметова «Донбас Арені»

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Пушилін на «Донбас Арені» зіграв зі своїм поплічником у настільний футбол

Голова так званої «народної ради» ДНР Денис Пушилін зі своїми посіпаками відвідав захоплений спорткомплекс «Донбас Арена» у Донецьку, який до початку війни належав олігарху та власнику футбольного клубу «Шахтар» Рінату Ахметову.

Відповідні світлини поширюють у соціальних мережах самі бойовики.

Вони прогулялися порожніми трибунами, посиділи у тренерських кріслах колишнього стадіону «Шахтаря». Також Пушилін зіграв зі своїм поплічником у настільний футбол.

Джерело: Gazeta.ua