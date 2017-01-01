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    Як бойовики ДНР розважаються на відібраній у Ахметова «Донбас Арені»

    • Сьогодні, 19:17
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    Пушилін на «Донбас Арені» зіграв зі своїм поплічником у настільний футбол

    Голова так званої «народної ради» ДНР Денис Пушилін зі своїми посіпаками відвідав захоплений спорткомплекс «Донбас Арена» у Донецьку, який до початку війни належав олігарху та власнику футбольного клубу «Шахтар» Рінату Ахметову.

    Відповідні світлини поширюють у соціальних мережах самі бойовики.

    Вони прогулялися порожніми трибунами, посиділи у тренерських кріслах колишнього стадіону «Шахтаря». Також Пушилін зіграв зі своїм поплічником у настільний футбол.

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    Як бойовики ДНР розважаються на відібраній у Ахметова «Донбас Арені»
    Як бойовики ДНР розважаються на відібраній у Ахметова «Донбас Арені»
    Як бойовики ДНР розважаються на відібраній у Ахметова «Донбас Арені»
    Як бойовики ДНР розважаються на відібраній у Ахметова «Донбас Арені»
    Як бойовики ДНР розважаються на відібраній у Ахметова «Донбас Арені»
    Як бойовики ДНР розважаються на відібраній у Ахметова «Донбас Арені»
    Як бойовики ДНР розважаються на відібраній у Ахметова «Донбас Арені»
    Як бойовики ДНР розважаються на відібраній у Ахметова «Донбас Арені»
    Як бойовики ДНР розважаються на відібраній у Ахметова «Донбас Арені»
    Як бойовики ДНР розважаються на відібраній у Ахметова «Донбас Арені»
    Як бойовики ДНР розважаються на відібраній у Ахметова «Донбас Арені»

    Джерело: Gazeta.ua

    бойовики на Донбасі футбол Донбас ДНР Рінат Ахметов Донецьк
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