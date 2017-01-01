Як десантники знищували умовного ворога, який захопив аеродром. Фотогалерея

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Десантники у взаємодії з ротою морської піхоти та іншими підрозділами, стрімкими діями одночасно з двох напрямків увійшли в положення безпосереднього зіткнення з противником, знищили його і оволоділи аеродромом

Окремий батальйон морської піхоти в рамках навчань, що тривають у Військово-Морських Сил Збройних Сил України, успішно провів стабілізаційні дії в одному із районів. Про це інформує прес-служба Міноборони.

Згідно тактичній обстановці в районі виконання завдання, противник (незаконні збройні формування), зайняв один із аеродромів на південному заході Одеської області, заблокував його та утримує.

Командир батальйону вирішив визначеними силами деблокувати аеродром, захопити його та знищити (захопити) противника. Морські піхотинці ввели противника в оману, та у складі десантно-штурмової роти висадили тактичний повітряний десант парашутно-десантним способом з двох літаків.

Десантники у взаємодії з ротою морської піхоти та іншими підрозділами, стрімкими діями одночасно з двох напрямків увійшли в положення безпосереднього зіткнення з противником, знищили його і оволоділи аеродромом. Після цього «чорні берети» організували охорону та оборону аеродрому, розвідувально-пошукові дії в районі, патрулювання, пошук в районі визначених населених пунктів диверсійно-розвідувальних груп, схованок зброї, боєприпасів та вибухових речовин, взяли під контроль транспортні комунікації, організували взаємодію з органами державної влади та місцевого самоврядування.