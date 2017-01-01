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    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж

    • Сьогодні, 14:07
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    29 січня у Києві відбулася урочиста церемонія прощання та перепоховання видатного українського письменника та драматурга Олександра Олеся і його дружини Віри

    Заходи розпочалися у Володимирському соборі в Києві, де панахиду відправив Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, інформує прес-служба Міністерства культури. У своєму слові він вказав про знаковість цієї події для України та підкреслив про глибокий патріотизм, яким відзначене життя та творчість Олеся.

    «Серед нас – багато патріотів, які говорять багато про патріотизм, а треба любити ділами. Олександр Олесь є прикладом того, як треба любити свою Батьківщину», – сказав Патріарх Київський Філарет.

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    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж
    Як Філарет, Порошенко та Нищук прощалися з письменником Олесем. Фоторепортаж

    Віддати останню шану видатному українцю прийшли президент України Петро Порошенко з дружиною, міністр культури України Євген Нищук та члени Уряду, письменник Дмитро Павличко, видавець Іван Малкович, митець Кирило Стеценко, співачка Марі Бурмака, мисткиня Анжеліка Рудницька, дипломати і представники різних політичних сил, численні громадські та культурні діячі.

    Нагадаємо, останки похованих на Ольшанському цвинтарі Праги Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби ексгумували 3 січня 2017 року. Ексгумація була спричинена особливостями чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно сплачувати ренту, і родина чоловіка, який це робив і тим отримав на могилу право власності, вирішила після його смерті поховати його на тому місці.

    25 січня у Празі попрощалися з українським поетом Олександром Олесем.

    27 січня літак з прахом Олександра Олеся та його дружини прибув до аеропорту «Бориспіль».

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    За інформацією Товариства охорони українських поховань, у Чехії є близько 200 могил видатних українців, близько трьох десятків із них у критичному стані й потребують догляду.

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