  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Як курсанти-десантники вчаться знищувати ворога з мінометів. Фотогалерея

    • Вчора, 10:56
    • Розсилка
    Навчання десантників
    Навчання десантників

    На Житомирщині, на загальновійськовому полігоні ВДВ тривають практичні заняття курсантів Навчального центру Високомобільних десантних військ Збройних Сил України

    Зокрема, десантники виконують бойові стрільби з 82-х міліметрових мінометів 2Б9 та 2Б14, повідомляє прес-служба Міноборони.

    Слід відзначити, що на навчальних місцях, хід виконання навчально-бойових завдань контролюють досвідчені інструктори, які мають бойовий досвід, здобутий у районі проведення антитерористичної операції.

    Читайте також

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Як курсанти-десантники вчаться знищувати ворога з мінометів. Фотогалерея
    Як курсанти-десантники вчаться знищувати ворога з мінометів. Фотогалерея
    Як курсанти-десантники вчаться знищувати ворога з мінометів. Фотогалерея
    Як курсанти-десантники вчаться знищувати ворога з мінометів. Фотогалерея
    Як курсанти-десантники вчаться знищувати ворога з мінометів. Фотогалерея
    Як курсанти-десантники вчаться знищувати ворога з мінометів. Фотогалерея
    Як курсанти-десантники вчаться знищувати ворога з мінометів. Фотогалерея
    Як курсанти-десантники вчаться знищувати ворога з мінометів. Фотогалерея
    Як курсанти-десантники вчаться знищувати ворога з мінометів. Фотогалерея

    За словами офіцерів Навчального центру ВДВ, під час занять курсанти відпрацьовують нормативи приведення мінометів із похідного в бойове положення, завдання із правил стрільби, підготовку боєприпасів до стрільби, правила поводження з ними, а також чіткий алгоритм дій під час розряджання мінометів у разі виникнення осічок.

    Читайте також
    Міноборони
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ