Як курсанти-десантники вчаться знищувати ворога з мінометів. Фотогалерея

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Навчання десантників

На Житомирщині, на загальновійськовому полігоні ВДВ тривають практичні заняття курсантів Навчального центру Високомобільних десантних військ Збройних Сил України

Зокрема, десантники виконують бойові стрільби з 82-х міліметрових мінометів 2Б9 та 2Б14, повідомляє прес-служба Міноборони.

Слід відзначити, що на навчальних місцях, хід виконання навчально-бойових завдань контролюють досвідчені інструктори, які мають бойовий досвід, здобутий у районі проведення антитерористичної операції.

За словами офіцерів Навчального центру ВДВ, під час занять курсанти відпрацьовують нормативи приведення мінометів із похідного в бойове положення, завдання із правил стрільби, підготовку боєприпасів до стрільби, правила поводження з ними, а також чіткий алгоритм дій під час розряджання мінометів у разі виникнення осічок.