Як Марина Порошенко та молодь з особливим потребами разом готували паски. Фотолагерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

13 квітня, у Чистий четвер, у Києві дружина президента України пані Марина Порошенко разом зі своїми дітьми та представниками Центру навчання професії для молоді з особливими потребами та пекарним домом «Горнятко Доброти» випікали Великодні паски

Традиційно у цей день українські господині готуються до світлого і великого свята Воскресіння Христового – випікають Великодні смаколики та розписують писанки, інформує прес-служба глави держави

«Сьогодні ми з моїми дітьми вирішили допомогти зібрати великодній кошик людям з інвалідністю. Я впевнена, що для них зробити паску власними руками – це велика радість і щастя. А для всього українського суспільства – це сигнал, що людей не потрібно розділяти за зовнішніми проявами, адже кожен із нас цінний своїм внутрішнім потенціалом. І найголовніше, що сьогодні на цій імпровізованій кухні молоді кулінари, незважаючи на свою особливість, змогли відчути себе повноцінною частиною професійного колективу», - зазначила Марина Порошенко.

Організатори стверджують, що подібні майстер-класи – це шанс для молоді з інвалідністю у майбутньому влаштуватися на роботу та заробляти власні гроші.



