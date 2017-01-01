Як Меланія Трамп у елегантній сукні тілесного кольору читала дітям казку

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Меланія Трамп

Дружина президента США прочитала дітям уривок з книги «Вечірка звірів» Кеті Лі Гіффорд

Перша родина США за давньою традицією провела святковий захід на честь Великодня – Easter Egg Roll.

На галявину біля Білого дому для зустрічі з Різдвяним кроликом прийшло близько 21 тис. людей, церемонію вела дружина президента Дональда Трампа Меланія.

Вона прочитала дітям уривок з книги «Вечірка звірів» Кеті Лі Гіффорд.

Торік Мішель і Барак Обама читали книгу «Там, де живуть чудовиська» Моріса Сендака.

Як минула 139-та церемонія катання яєць у 2017 році і як її проводили при адміністраціях Обами, Бушів і Картера – у фотогалереї.

Джерело: Газета.Ру