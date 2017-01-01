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    Як Меланія Трамп у елегантній сукні тілесного кольору читала дітям казку

    • Сьогодні, 10:36
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    Меланія Трамп
    Меланія Трамп

    Дружина президента США прочитала дітям уривок з книги «Вечірка звірів» Кеті Лі Гіффорд

    Перша родина США за давньою традицією провела святковий захід на честь Великодня – Easter Egg Roll.

    На галявину біля Білого дому для зустрічі з Різдвяним кроликом прийшло близько 21 тис. людей, церемонію вела дружина президента Дональда Трампа Меланія.

    Вона прочитала дітям уривок з книги «Вечірка звірів» Кеті Лі Гіффорд.

    Торік Мішель і Барак Обама читали книгу «Там, де живуть чудовиська» Моріса Сендака.

    Як минула 139-та церемонія катання яєць у 2017 році і як її проводили при адміністраціях Обами, Бушів і Картера – у фотогалереї.

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    Як Меланія Трамп у елегантній сукні тілесного кольору читала дітям казку
    Як Меланія Трамп у елегантній сукні тілесного кольору читала дітям казку
    Як Меланія Трамп у елегантній сукні тілесного кольору читала дітям казку
    Як Меланія Трамп у елегантній сукні тілесного кольору читала дітям казку
    Як Меланія Трамп у елегантній сукні тілесного кольору читала дітям казку
    Як Меланія Трамп у елегантній сукні тілесного кольору читала дітям казку
    Барак і Мішель Обама читають дітям казку на галявині Білого дому, 2016 рік
    Як Меланія Трамп у елегантній сукні тілесного кольору читала дітям казку
    Президент США Джордж Буш-молодший зі своєю дружиною під час святкування Великодня, 2008 рік
    Дочка президента США Джорджа Буша Джина читає дітям книжку на галявині Білого дому під час святкування Великодня, 2008 рік.
    Президент США Білл Клінтон з дітьми на галявині Білого дому під час святкування Великодня, 1993 рік
    Віце-президент США Джордж Буш-старший під час святкування Великодня, 1987 рік
    Перша леді США Лора Буш читає дітям казку під час святкування Великодня 2002 рік
    Президент США Джиммі Картер зі своїм онуком під час святкування Великодня, 1977 рік
    Як Меланія Трамп у елегантній сукні тілесного кольору читала дітям казку

    Джерело: Газета.Ру

    США Барак Обама Меланія Трамп
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