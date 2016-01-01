Як на фото виглядають 25 років дипломатичних відносин України та США
- 28 Грудня, 19:43
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Посол США Джеффрі Пайєтт разом із представниками Посольства США на Майдані, #United for Ukraine, Київ, 2014 рік
25 років тому Сполучені Штати встановили дипломатичні відносини з УкраїноюСША офіційно визнали незалежність України 25 грудня 1991 року, і сьогодні Посольства США в Україні вирішило поділитися деякими фотографіями з архіву, в яких відображено яскраві моменти цих перших 25 років двосторонніх відносин.