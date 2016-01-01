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    Як на фото виглядають 25 років дипломатичних відносин України та США

    • 28 Грудня, 19:43
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    <span>Посол США Джеффрі Пайєтт разом із представниками Посольства США на Майдані, #United for Ukraine, Київ, 2014 рік</span>
    Посол США Джеффрі Пайєтт разом із представниками Посольства США на Майдані, #United for Ukraine, Київ, 2014 рік

    25 років тому Сполучені Штати встановили дипломатичні відносини з Україною

    США офіційно визнали незалежність України 25 грудня 1991 року, і сьогодні Посольства США в Україні вирішило поділитися деякими фотографіями з архіву, в яких відображено яскраві моменти цих перших 25 років двосторонніх відносин.

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    1. На цій фотографії зображено момент розміщення державного символу Сполучених Штатів Америки на фасаді першої будівлі Посольства США в Києві, яке відкрилося в приміщенні колишнього райкому комуністичної партії 22 січня 1992 року. Перший посол США в Україні Роман Попадюк уперше підняв офіційний прапор над Посольством США в Києві влітку 1992 року
    2. Президент США Білл Клінтон у Києві під час свого офіційного візиту в Україну в 2000 році.
    3. Моніторинг виборів в Україні 2002 року. На фото: Посол США в Україні Карлос Паскуаль і колишня заступниця голови місії в Києві Марі Йованович
    4. Державний секретар США Мадлен Олбрайт під час свого офіційного візиту в Україну в 2003 році.
    5. Підписання двосторонньої міжурядової угоди Президентом США Джорджем Бушем та Президентом України Леонідом Кравчуком щодо започаткування Корпусу Миру США в Україні, Вашингтон, 1992 рік
    6. Сенатори США Річард Лугар (республіканець, штат Індіана) і Барак Обама (демократ, штат Іллінойс) біля Меморіалу в Бабиному Яру в Києві під час свого офіційного візиту в Україну в 2005 році
    7. Зустріч Державного Секретаря США Гілларі Клінтон із студентами Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 2010 рік (Фотоархів Посольства США в Україні)
    8. Зустріч Президента США Джорджа Буша і Президента України Віктора Ющенка в Києві, 2008 рік
    9. Сенатор США Джон Маккейн під час концерту гурту Океан Ельзи на Євромайдані у Києві, 2013 рік
    10. Саманта Пауер, Посол Сполучених Штатів в Організації Об’єднаних Націй, віддає шану загиблим під час Революції гідності в Україні, Київ, 2015 рік
    11. Посол США Джон Теффт відкриває меморіальну дошку на будівлі колишнього Консульства США в Одесі, 2013 рік.
    12. Американо-українські військові навчання «Сі Бріз» в рамках щорічних масштабних об’єднаних тренувань, що проводяться в акваторії Чорного моря, Одеса, 2015 рік
    13. Боббі Макферрін, відомий американський джазовий вокаліст і диригент, слухає гру на бандурі у виконанні відомого українського бандуриста Романа Гриньківа, Київ 2010 рік
    14. Європейське командування армії США оновлює дитячий садочок в Старичах, Львівська область, 2013 рік
    15. Анжела Хаклес, американська професійна футболістка-півзахисниця, член національної збірної з жіночого футболу США, разом із Флет Стенлі відвідує стадіон «Шахтар» в Донецьку в рамках програми SportsUnited, 2013 рік
    16. Американський фолк-гурт «Tumbling Bones» із Портленду виступає на фестивалі «Дні Америки у Вінниці», в рамках програми культурного обміну «Американська музика за кордоном», 2015 рік
    17. Віце-президент США Джо Байден виступає з промовою у Верховній Раді України, Київ, 2015 рік
    18. Посол США Джеффрі Пайєтт разом із представниками Посольства США на Майдані, #United for Ukraine, Київ, 2014 рік
    19. Посол США Джон Теффт бере участь у церемонії передачі обладнання Державній прикордонній службі України, Київ, 2012 рік
    20. США надають Україні партію бронеавтомобілів «Хамві» (HMMWV) в рамках військової допомоги Україні, 2015 рік
    21. Державний секретар США Джон Керрі вітає представників патрульної поліції Києва, 2016 рік (Фотоархів Посольства США в Україні)
    22. Посол США Джеффрі Пайєтт бере участь у «Найбільшому уроці англійської мови» (ініціатива побити світовий рекорд Гіннеса із проведення найбільшого за всі часи уроку англійської мови) під час фестивалю «Дні Америки у Львові», 2016 рік
    23. Тренування українських військових Сил спеціальних операцій в рамках військової допомоги США Україні, 2016 рік
    24. Координатор Державного департаменту США у справах допомоги Європі та Євразії Аліна Романовські відвідує Чорнобильську АЕС, щоб ознайомитись із ходом робіт з приведення об’єкта до екологічно безпечного і надійного стану, 2016 рік
    25. Посол США в Україні Марі Йованович відвідує ПАТ «Турбоатом», одне з найбільших підприємств світу з проектування та виробництва турбін для електростанцій, Харків, 2016 рік (Фотоархів Посольства США в Україні)
    Як на фото виглядають 25 років дипломатичних відносин України та США

    США
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