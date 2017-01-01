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    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея

    • Сьогодні, 16:15
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    Основні елементи українського народного костюма були сформовані ще за часів князів і практично не змінилися з тих пір

    Особливості українського народного одягу відрізняються в залежності від регіонів.

    Волинський регіон, Подільський, Полісся, Покуття, Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина, Слобожанщина, Полтавщина і Дніпровська Україна мали свої особливі характеристики.

    Був у наших предків і святковий, і повсякденний одяг, зимовий і літній.

    Сьогодні ми пропонуємо вам ознайомитися з тим, як українці одягалися 100 років тому.

    На фотографіях представлені в основному жінки в святковому одязі, з прикрасами і намистом.

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    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея
    Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея

    Джерело: telegraf.com.ua

    історія
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