Як одягалися українські жінки 100 років тому. Фотогалерея

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Основні елементи українського народного костюма були сформовані ще за часів князів і практично не змінилися з тих пір

Особливості українського народного одягу відрізняються в залежності від регіонів.

Волинський регіон, Подільський, Полісся, Покуття, Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина, Слобожанщина, Полтавщина і Дніпровська Україна мали свої особливі характеристики.

Був у наших предків і святковий, і повсякденний одяг, зимовий і літній.

Сьогодні ми пропонуємо вам ознайомитися з тим, як українці одягалися 100 років тому.

На фотографіях представлені в основному жінки в святковому одязі, з прикрасами і намистом.

Джерело: telegraf.com.ua