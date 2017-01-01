Як Порошенко відвідував Одещину з робочою поїздкою. Фотогалерея

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Петро Порошенко

Глава держави під час поїздки в Одеську область представив нового керівника області Максима Степанова, який став переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади голови Одеської ОДА

Також Петро Порошенко під час наради в Одеській області заявив, що бюджет міста Одеси, незважаючи на війну, збільшився у п’ять разів.

Крім того, він зазначив, що це відбулось у рамках реалізації програми децентралізації. «Хочу наголосити, що це не є досягненням місцевого самоврядування, а це президентська програма децентралізації. Коли надано додаткову базу оподаткування, надано додаткові доходи, які надійшли територіальним громадам», – додав президент.

Як повідомлялося, Порошенко розкритикував голів райдержадміністрацій Одеської області за погану роботу з усунення наслідків снігопадів.