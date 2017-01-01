  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Як Порошенко відвідував Одещину з робочою поїздкою. Фотогалерея

    • Сьогодні, 14:51
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Глава держави під час поїздки в Одеську область представив нового керівника області Максима Степанова, який став переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади голови Одеської ОДА

    Також Петро Порошенко під час наради в Одеській області заявив, що бюджет міста Одеси, незважаючи на війну, збільшився у п’ять разів.

    Крім того, він зазначив, що це відбулось у рамках реалізації програми децентралізації. «Хочу наголосити, що це не є досягненням місцевого самоврядування, а це президентська програма децентралізації. Коли надано додаткову базу оподаткування, надано додаткові доходи, які надійшли територіальним громадам», – додав президент.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Як Порошенко відвідував Одещину з робочою поїздкою. Фотогалерея
    Як Порошенко відвідував Одещину з робочою поїздкою. Фотогалерея
    Як Порошенко відвідував Одещину з робочою поїздкою. Фотогалерея
    Як Порошенко відвідував Одещину з робочою поїздкою. Фотогалерея
    Як Порошенко відвідував Одещину з робочою поїздкою. Фотогалерея
    Як Порошенко відвідував Одещину з робочою поїздкою. Фотогалерея
    Як Порошенко відвідував Одещину з робочою поїздкою. Фотогалерея
    Як Порошенко відвідував Одещину з робочою поїздкою. Фотогалерея
    Як Порошенко відвідував Одещину з робочою поїздкою. Фотогалерея
    Як Порошенко відвідував Одещину з робочою поїздкою. Фотогалерея
    Як Порошенко відвідував Одещину з робочою поїздкою. Фотогалерея
    Як Порошенко відвідував Одещину з робочою поїздкою. Фотогалерея
    Як Порошенко відвідував Одещину з робочою поїздкою. Фотогалерея
    Як Порошенко відвідував Одещину з робочою поїздкою. Фотогалерея
    Як Порошенко відвідував Одещину з робочою поїздкою. Фотогалерея

    Як повідомлялося, Порошенко розкритикував голів райдержадміністрацій Одеської області за погану роботу з усунення наслідків снігопадів.

    Читайте також
    Петро Порошенко Одеська область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ