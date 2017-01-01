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    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея

    • Сьогодні, 12:02
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    У радянські роки висміювали і таврували ганьбою практично все, що не відповідало загальноприйнятим нормам, – від зачісок до музичних уподобань

    Але що більше однакових коричневих штанів випускала радянська легка промисловість, то частіше молодь задивлялася на фотографії західних однолітків. І по можливості переймала стиль.

    Ну а сатиричні журнали тільки того й чекали – карикатур наробили на сто років уперед.

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    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея
    Як радянська пропаганда висміювала стиляг та хіпі. Фотогалерея

    Джерело: BigPicture

    пропаганда промисловість
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