Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку

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21 березня до державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод», що входить до складу ДК «Укроборонпром», приїхали військовослужбовці та волонтери, щоб подякувати працівникам за відновлення військової техніки

Подякувати за допомогу і постійну підтримку колективу Житомирського бронетанкового заводу на підприємство приїхали бійці 54-го окремого розвідувального батальйону. Про це інформує zhitomir.info.

Розвідники зазначили, що від початку бойових дій на сході тісно співпрацюють як із керівництвом заводу, яке консультується щодо нових розробок, так і з простими робітниками, які готові у будь-який час доби і пору року допомогти порадою.

«Представники нашої військової частини хотіли подякувати особовому складу бронетанкового заводу житомирського за вагомий внесок у розбудову держави, за підтримання бронетанкової техніки нашої частини у бойовій готовності для виконання завдань за призначенням у зоні АТО», – сказав заступник командира 54-го окремого розвідувального батальйону з озброєння Олександр Гончар.

Від початку АТО колектив бронетанкового заводу відремонтував та модернізував майже 300 одиниць військової техніки для українського війська. А ремонтні бригади понад 200 разів їздили до АТО, де у зоні бойових дій лагодили техніку.

«Військовослужбовці на передовій захищають Україну, а ми тут, у тилу, всіма силами допомагаємо, зокрема й тим, що ремонтуємо цю техніку, яка йде безпосередньо у війська для підтримання бойової готовності нашої держави. Нам приємно, що ми робимо цей вклад працею і допомагаємо нашим збройним силам», – розповів виробничий майстер з ремонту двигунів ДП «Житомирський бронетанковий завод» Микола Аврамець.

Розвідники вручили працівникам подяки, а також нагородили колектив відзнакою батальйону «За життя – на смерть».