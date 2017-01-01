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    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку

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    21 березня до державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод», що входить до складу ДК «Укроборонпром», приїхали військовослужбовці та волонтери, щоб подякувати працівникам за відновлення військової техніки

    Подякувати за допомогу і постійну підтримку колективу Житомирського бронетанкового заводу на підприємство приїхали бійці 54-го окремого розвідувального батальйону. Про це інформує zhitomir.info.

    Розвідники зазначили, що від початку бойових дій на сході тісно співпрацюють як із керівництвом заводу, яке консультується щодо нових розробок, так і з простими робітниками, які готові у будь-який час доби і пору року допомогти порадою.

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    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку
    Як розвідники дякували робітникам Житомирського бронетанкового заводу за підтримку

    «Представники нашої військової частини хотіли подякувати особовому складу бронетанкового заводу житомирського за вагомий внесок у розбудову держави, за підтримання бронетанкової техніки нашої частини у бойовій готовності для виконання завдань за призначенням у зоні АТО», – сказав заступник командира 54-го окремого розвідувального батальйону з озброєння Олександр Гончар.

    Від початку АТО колектив бронетанкового заводу відремонтував та модернізував майже 300 одиниць військової техніки для українського війська. А ремонтні бригади понад 200 разів їздили до АТО, де у зоні бойових дій лагодили техніку.

    «Військовослужбовці на передовій захищають Україну, а ми тут, у тилу, всіма силами допомагаємо, зокрема й тим, що ремонтуємо цю техніку, яка йде безпосередньо у війська для підтримання бойової готовності нашої держави. Нам приємно, що ми робимо цей вклад працею і допомагаємо нашим збройним силам», – розповів виробничий майстер з ремонту двигунів ДП «Житомирський бронетанковий завод» Микола Аврамець.

    Розвідники вручили працівникам подяки, а також нагородили колектив відзнакою батальйону «За життя – на смерть».

    АТО завод Житомир Укроборонпром
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