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    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами

    • Сьогодні, 18:28
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    Передноворічний забіг Санта-Клаусів у Львові

    В останній день Року, що минає у Львові відбувся забіг Санта-Клаусів. Організатори (львівське товариство любителів бігу Runday) зібрали у Стрийському парку міста майже півсотні охочих пробігтися по снігу та морозу новорічних костюмах. Окрім Санта-Клаусів у забігу взяли участь зайчики та ведмедики, тигри та панди, Снігуроньки та, навіть, пірати…

    Акція (вже традиційна для Львова) розпочалася з фіззарядки, святковий забіг мав протяжність п’ять кілометрів. Бігли профі та любителі: час подолання дистанції не був вирішальним для учасників. Звісно були переможці та грамоти. Поруч з дорослими дистанцію долали й діти. По завершенні учасники пригощалися гарячими (безалкогольними: адже Рік Вогняного Півня має сприяти активним і діловим людям що ведуть здоровий спосіб життя)напоями, солодощами та традиційними для цієї пори року «українськими» фруктами – мандаринками… Власники кращих святкових образів отримали пам’ятні сувеніри. 

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    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами
    Як Санта-Клауси бігали українськими лісами


    Джерело: блог Євгена Кравса

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    новорічні свята
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