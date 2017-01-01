Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція Нідерландів розігнала демонстрантів біля турецького консульства в Роттердамі

Правоохоронці були змушені застосувати силу і затримали кількох учасників протесту. Раніше повідомлялося, що поліцейські відтісняють протестувальників від комплексу турецького диппредставництва, у відповідь натовп закидає співробітників правоохоронних органів різними предметами.

Зіткнення почалися після того, як Нідерланди оголосили міністра у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатма Бетюль Сайян Кайя «небажаним іноземцем» і зажадали покинути територію країни.

Туреччина вже викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів.

В ЄС повідомили, що заблокують Туреччині виплати на проекти з євроінтеграції.

Туреччина також заблокувала консульства Нідерландів у Стамбулі та Анкарі.

Пізніше міністр МЗС Туреччини Чавошоглу заявляв, що навіть вибачення Нідерландів не зможуть залагодити конфлікт, що відбувся і країна буде приймати контрзаходи.

Джерело: Газета.Ру