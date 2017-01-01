Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея
- Сьогодні, 22:52
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Поліція Нідерландів розігнала демонстрантів біля турецького консульства в Роттердамі
Правоохоронці були змушені застосувати силу і затримали кількох учасників протесту. Раніше повідомлялося, що поліцейські відтісняють протестувальників від комплексу турецького диппредставництва, у відповідь натовп закидає співробітників правоохоронних органів різними предметами.
Зіткнення почалися після того, як Нідерланди оголосили міністра у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатма Бетюль Сайян Кайя «небажаним іноземцем» і зажадали покинути територію країни.
Туреччина вже викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів.
В ЄС повідомили, що заблокують Туреччині виплати на проекти з євроінтеграції.
Туреччина також заблокувала консульства Нідерландів у Стамбулі та Анкарі.
Пізніше міністр МЗС Туреччини Чавошоглу заявляв, що навіть вибачення Нідерландів не зможуть залагодити конфлікт, що відбувся і країна буде приймати контрзаходи.
Джерело: Газета.Ру