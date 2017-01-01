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    Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея

    • Сьогодні, 22:52
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    Поліція Нідерландів розігнала демонстрантів біля турецького консульства в Роттердамі

    Правоохоронці були змушені застосувати силу і затримали кількох учасників протесту. Раніше повідомлялося, що поліцейські відтісняють протестувальників від комплексу турецького диппредставництва, у відповідь натовп закидає співробітників правоохоронних органів різними предметами.

    Зіткнення почалися після того, як Нідерланди оголосили міністра у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатма Бетюль Сайян Кайя «небажаним іноземцем» і зажадали покинути територію країни.

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    Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея
    Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея
    Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея
    Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея
    Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея
    Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея
    Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея
    Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея
    Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея
    Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея
    Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея
    Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея
    Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея
    Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея
    Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея
    Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея
    Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея
    Як турки в Нідерландах з поліцією билися. Фотогалерея

    Туреччина вже викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів.

    В ЄС повідомили, що заблокують Туреччині виплати на проекти з євроінтеграції.

    Туреччина також заблокувала консульства Нідерландів у Стамбулі та Анкарі.

    Пізніше міністр МЗС Туреччини Чавошоглу заявляв, що навіть вибачення Нідерландів не зможуть залагодити конфлікт, що відбувся і країна буде приймати контрзаходи. 

    Джерело: Газета.Ру

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