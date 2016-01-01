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    Як у Києві прощалися з бійцем, загиблим на Світлодарській дузі

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    У Києві попрощалися з бійцем 54-ї бригади Збройних сил України Сергієм Рубанчиковим
    У Києві попрощалися з бійцем 54-ї бригади Збройних сил України Сергієм Рубанчиковим

    У Києві попрощалися з бійцем 54-ї бригади Збройних сил України Сергієм Рубанчиковим (позивний Відьмак)

    Сергій Рубанчиков загинув 24 грудня на Світлодарській дузі від розриву міни. Захищати Україну Сергій пішов добровольцем із перших днів війни разом зі своїм братом Володимиром.

    Він служив у 131-му окремому батальйоні, відомому як «батальйон УНСО». Згодом він став військовослужбовцем 54-ї бригади.

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    Джерело: Радіо Свобода

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