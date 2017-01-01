Як у Китаї відзначають свято човнів-драконів. Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найяскравіша подія під час святкування Дуаньу - гонки веслярів на човнах, ніс яких прикрашений головою дракона

У п'ятий день п'ятого місяця за китайським місячним календарем в Китаї відзначають Дуаньу, відомий також як Свято човнів-драконів. Заходи проходять в пам'ять про Цюй Юаня - ліричноuj поета з важкою долею, який жив до нашої ери.

Найяскравіша подія під час святкування Дуаньу - гонки веслярів на човнах, ніс яких прикрашений головою дракона.

Змагання цього року і підготовка до них - в фоторепортажі:

Джерело: Газета.Ру