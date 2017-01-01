  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Як у Китаї відзначають свято човнів-драконів. Фотогалерея

    • Сьогодні, 12:12
    • Розсилка

    Найяскравіша подія під час святкування Дуаньу - гонки веслярів на човнах, ніс яких прикрашений головою дракона

    У п'ятий день п'ятого місяця за китайським місячним календарем в Китаї відзначають Дуаньу, відомий також як Свято човнів-драконів. Заходи проходять в пам'ять про Цюй Юаня - ліричноuj поета з важкою долею, який жив до нашої ери.

    Найяскравіша подія під час святкування Дуаньу - гонки веслярів на човнах, ніс яких прикрашений головою дракона.

    Змагання цього року і підготовка до них - в фоторепортажі:

    Читайте також

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Як у Китаї відзначають свято човнів-драконів. Фотогалерея
    Як у Китаї відзначають свято човнів-драконів. Фотогалерея
    Як у Китаї відзначають свято човнів-драконів. Фотогалерея
    Як у Китаї відзначають свято човнів-драконів. Фотогалерея
    Як у Китаї відзначають свято човнів-драконів. Фотогалерея
    Як у Китаї відзначають свято човнів-драконів. Фотогалерея
    Як у Китаї відзначають свято човнів-драконів. Фотогалерея
    Як у Китаї відзначають свято човнів-драконів. Фотогалерея
    Як у Китаї відзначають свято човнів-драконів. Фотогалерея
    Як у Китаї відзначають свято човнів-драконів. Фотогалерея
    Як у Китаї відзначають свято човнів-драконів. Фотогалерея
    Як у Китаї відзначають свято човнів-драконів. Фотогалерея
    Як у Китаї відзначають свято човнів-драконів. Фотогалерея
    Як у Китаї відзначають свято човнів-драконів. Фотогалерея
    Як у Китаї відзначають свято човнів-драконів. Фотогалерея
    Як у Китаї відзначають свято човнів-драконів. Фотогалерея
    Як у Китаї відзначають свято човнів-драконів. Фотогалерея

    Джерело: Газета.Ру

    Читайте також
    Китай Азія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ