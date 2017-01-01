Як у Львові відзначили День вишиванки. Фотогалерея

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З нагоди Дня вишиванки, що відзначається в Україні у третій четвер травня, у Львові відбувся парад вишиванок. Також біля центрального корпусу ЛНУ ім. Івана Франка влаштували святковий флешмоб

Гаслом параду вишиванок стало: «Вишиванка – твій генетичний код». Львів’яни пройшлись від площі Ринок через вулиці Руську, Підвальну, Франка та Пекарську до центрального входу на Личаківське кладовище.

На Личаківському цвинтарі учасники ходи прикріпили вишивані стрічки до могил бійців АТО, а також спільно з духовенством молилися за загиблими бійцями.

Участь у святковій ході взяв також міський голова Львова Андрій Садовий.

До святкування долучилось кількасот львів'ян у традиційному українському одязі.

Водночас біля головного корпусу університету імені Івана Франка працівники та студенти влаштували святковий флешмоб. Близько 500 осіб утворили «живу вишиванку». 1 з 25 на весь екран згорнути

Джерело: zik.ua