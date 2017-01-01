Як в анексованому Севастополі святкували «День піонерії». Фотогалерея
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Виставка радянської періодики та святкова програма «Під вітрилом дитинства» в Балаклаві
19 травня, центральними вулицями анексованого Севастополя пройшла святкова хода на честь так званого «Дня піонерії».
Також, окупаційною владою міста були проведені наступні заходи:
- акція «Майбутнє Севастополя - в наших руках»
- День піонерії біля Лукомор'я. Виставка радянської періодики
- день відкритих дверей для школярів в Народному музеї історії рибної промисловості Азово-Чорноморського басейну ім. Буряченко і бібліотеці КІЦ
- звітний концерт колективів «Палацу дитинства і юнацької творчості» на площу перед БДЮТ
- святкова програма «Під вітрилом дитинства» в Балаклаві.