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    Як в анексованому Севастополі святкували «День піонерії». Фотогалерея

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    Виставка радянської періодики та святкова програма «Під вітрилом дитинства» в Балаклаві

    19 травня, центральними вулицями анексованого Севастополя пройшла святкова хода на честь так званого «Дня піонерії».

    Також, окупаційною владою міста були проведені наступні заходи:

    • акція «Майбутнє Севастополя - в наших руках»
    • День піонерії біля Лукомор'я. Виставка радянської періодики
    • день відкритих дверей для школярів в Народному музеї історії рибної промисловості Азово-Чорноморського басейну ім. Буряченко і бібліотеці КІЦ 
    • звітний концерт колективів «Палацу дитинства і юнацької творчості» на площу перед БДЮТ
    • святкова програма «Під вітрилом дитинства» в Балаклаві.

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    Як в анексованому Севастополі святкували «День піонерії». Фотогалерея
    Як в анексованому Севастополі святкували «День піонерії». Фотогалерея
    Як в анексованому Севастополі святкували «День піонерії». Фотогалерея
    Як в анексованому Севастополі святкували «День піонерії». Фотогалерея
    Як в анексованому Севастополі святкували «День піонерії». Фотогалерея
    Як в анексованому Севастополі святкували «День піонерії». Фотогалерея
    Як в анексованому Севастополі святкували «День піонерії». Фотогалерея

    Крим акція Севастополь
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