Як у мережі глузують з визнання московським судом Революції гідності «переворотом»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Революція гідності

Користувачі жартують, що тепер російський суд має визнати переворотом і події циклу «Зоряні війни»

Дорогомилівський суд Москви задовольнив позов колишнього народного депутата України від Партії регіонів Володимира Олійника про визнання зміни влади в Україні в 2014 році державним переворотом.

«Ця обставина знайшла переконливе підтвердження в численних доказах, які зібрано судом. Ці факти відображають кричущі порушення закону в Україні, що призвели до державного перевороту», – йдеться в тексті судового рішення.

Таке рішення викликало жваве обговорення в соціальних мережах. Користувачі жартують, що тепер російський суд має визнати переворотом і події циклу «Зоряні війни».

Джерело: MigNEWS