Як у мережі глузують з визнання московським судом Революції гідності «переворотом»
- Сьогодні, 10:30
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Революція гідності
Користувачі жартують, що тепер російський суд має визнати переворотом і події циклу «Зоряні війни»
Дорогомилівський суд Москви задовольнив позов колишнього народного депутата України від Партії регіонів Володимира Олійника про визнання зміни влади в Україні в 2014 році державним переворотом.
«Ця обставина знайшла переконливе підтвердження в численних доказах, які зібрано судом. Ці факти відображають кричущі порушення закону в Україні, що призвели до державного перевороту», – йдеться в тексті судового рішення.
Таке рішення викликало жваве обговорення в соціальних мережах. Користувачі жартують, що тепер російський суд має визнати переворотом і події циклу «Зоряні війни».
Джерело: MigNEWS