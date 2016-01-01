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    Як у мережі глузують з визнання московським судом Революції гідності «переворотом»

    • Сьогодні, 10:30
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    Революція гідності
    Революція гідності

    Користувачі жартують, що тепер російський суд має визнати переворотом і події циклу «Зоряні війни»

    Дорогомилівський суд Москви задовольнив позов колишнього народного депутата України від Партії регіонів Володимира Олійника про визнання зміни влади в Україні в 2014 році державним переворотом.

    «Ця обставина знайшла переконливе підтвердження в численних доказах, які зібрано судом. Ці факти відображають кричущі порушення закону в Україні, що призвели до державного перевороту», – йдеться в тексті судового рішення.

    Таке рішення викликало жваве обговорення в соціальних мережах. Користувачі жартують, що тепер російський суд має визнати переворотом і події циклу «Зоряні війни».

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    Як у мережі глузують з визнання московським судом Революції гідності «переворотом»
    Як у мережі глузують з визнання московським судом Революції гідності «переворотом»
    Як у мережі глузують з визнання московським судом Революції гідності «переворотом»
    Як у мережі глузують з визнання московським судом Революції гідності «переворотом»
    Як у мережі глузують з визнання московським судом Революції гідності «переворотом»
    Як у мережі глузують з визнання московським судом Революції гідності «переворотом»
    Як у мережі глузують з визнання московським судом Революції гідності «переворотом»
    Як у мережі глузують з визнання московським судом Революції гідності «переворотом»
    Як у мережі глузують з визнання московським судом Революції гідності «переворотом»
    Як у мережі глузують з визнання московським судом Революції гідності «переворотом»
    Як у мережі глузують з визнання московським судом Революції гідності «переворотом»
    Як у мережі глузують з визнання московським судом Революції гідності «переворотом»
    Як у мережі глузують з визнання московським судом Революції гідності «переворотом»
    Як у мережі глузують з визнання московським судом Революції гідності «переворотом»
    Як у мережі глузують з визнання московським судом Революції гідності «переворотом»

    Джерело: MigNEWS

    Росія суд
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