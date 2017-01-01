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    Як в соцмереж жартують на тему антиросійських санкцій. Добірка фотожаб

    • Сьогодні, 17:51
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    У перші хвилини після того, як новина про санкції щодо російських онлайн-сервісів почала поширюватися по Інтернету, багато користувачів не повірили в реальність заголовків

    Є ті, хто підтримує такі заходи і вважають, що це потрібно було зробити вже давно, але є і ярі супротивники.

    Обурення користувачів, зокрема, викликав факт, як вони вважають, цензури і обмеження їх права доступу до будь-яких ресурсів всесвітньої мережі.

    Крім активних обговорень, користувачі почали постити жарти і фотожаби.

    Нагадаємо, через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.

    У рішенні РНБО про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб також йдеться про блокування російських соцмереж.

    Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів. 

    Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

    Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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    Як в соцмереж жартують на тему антиросійських санкцій. Добірка фотожаб
    Як в соцмереж жартують на тему антиросійських санкцій. Добірка фотожаб
    Як в соцмереж жартують на тему антиросійських санкцій. Добірка фотожаб
    Як в соцмереж жартують на тему антиросійських санкцій. Добірка фотожаб
    Як в соцмереж жартують на тему антиросійських санкцій. Добірка фотожаб
    Як в соцмереж жартують на тему антиросійських санкцій. Добірка фотожаб
    Як в соцмереж жартують на тему антиросійських санкцій. Добірка фотожаб
    Як в соцмереж жартують на тему антиросійських санкцій. Добірка фотожаб
    Як в соцмереж жартують на тему антиросійських санкцій. Добірка фотожаб
    Як в соцмереж жартують на тему антиросійських санкцій. Добірка фотожаб
    Як в соцмереж жартують на тему антиросійських санкцій. Добірка фотожаб
    Як в соцмереж жартують на тему антиросійських санкцій. Добірка фотожаб
    Як в соцмереж жартують на тему антиросійських санкцій. Добірка фотожаб
    Як в соцмереж жартують на тему антиросійських санкцій. Добірка фотожаб
    Як в соцмереж жартують на тему антиросійських санкцій. Добірка фотожаб
    Як в соцмереж жартують на тему антиросійських санкцій. Добірка фотожаб

    Джерело: Українські новини

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