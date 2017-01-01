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    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея

    • Сьогодні, 12:20
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    Раніше будівля 1928 року побудови належало прес-секретарю Білла Клінтона Джо Локхарту

    Колишній президент США Барак Обама і його сім'я придбали за $8,1 млн особняк, в який вони переїхали кілька місяців тому з резиденції в Білому домі.

    Будинок розташований у фешенебельному район Калорама в околицях Вашингтона, пише The Washington Post.

    Раніше будівля 1928 року побудови належало прес-секретарю Білла Клінтона Джо Локхарту, він купив її за $5,3 млн.

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    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
    Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея

    Джерело: Газета.Ru

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