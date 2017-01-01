Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея
- Сьогодні, 12:20
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Раніше будівля 1928 року побудови належало прес-секретарю Білла Клінтона Джо Локхарту
Колишній президент США Барак Обама і його сім'я придбали за $8,1 млн особняк, в який вони переїхали кілька місяців тому з резиденції в Білому домі.
Будинок розташований у фешенебельному район Калорама в околицях Вашингтона, пише The Washington Post.
Раніше будівля 1928 року побудови належало прес-секретарю Білла Клінтона Джо Локхарту, він купив її за $5,3 млн.
Як виглядає житло сім'ї 44-го президента США - у фотогалереї:
Джерело: Газета.Ru