Як виглядає новий розкішний будинок Барака Обами. Фотогалерея

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Раніше будівля 1928 року побудови належало прес-секретарю Білла Клінтона Джо Локхарту

Колишній президент США Барак Обама і його сім'я придбали за $8,1 млн особняк, в який вони переїхали кілька місяців тому з резиденції в Білому домі.

Будинок розташований у фешенебельному район Калорама в околицях Вашингтона, пише The Washington Post.

Раніше будівля 1928 року побудови належало прес-секретарю Білла Клінтона Джо Локхарту, він купив її за $5,3 млн.

Як виглядає житло сім'ї 44-го президента США - у фотогалереї:

Джерело: Газета.Ru