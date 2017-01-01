Як виглядає оновлена культова Nokia 3310. Фотогалерея

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На виставці Mobile World Congress у Барселоні офіційно представили Nokia 3310 – ремейк легендарного телефону з початку двохтисячних

З'ясувалося, що нова слухавка відрізняється від прабатька майже всім – у неї кольоровий екран, є щось на зразок камери, підтримка MP3 і двох SIM-карток.

Розробники додали в телефон оновлену версію гри «Змійка» (Snake) і старі рінгтони. Телефон у формі класичного кнопкового моноблоку буде випускатися в чотирьох кольорах.

Як відомо, телефон Nokiа 3310 вийшов у вересні 2000 року і став одним з найпопулярніших телефонів. За всю історію існування Nokia продала 126 мільйонів телефонів. Модель Nokia 3310 відрізняла тривала робота акумулятора і міцний корпус.