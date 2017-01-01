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    Як виглядає оновлена культова Nokia 3310. Фотогалерея

    • Сьогодні, 12:32
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    На виставці Mobile World Congress у Барселоні офіційно представили Nokia 3310 – ремейк легендарного телефону з початку двохтисячних

    З'ясувалося, що нова слухавка відрізняється від прабатька майже всім – у неї кольоровий екран, є щось на зразок камери, підтримка MP3 і двох SIM-карток.

    Розробники додали в телефон оновлену версію гри «Змійка» (Snake) і старі рінгтони. Телефон у формі класичного кнопкового моноблоку буде випускатися в чотирьох кольорах.

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    Оригінальний телефон Nokia 3310 і ремейк
    Оригінальний телефон Nokia 3310
    Оригінальний телефон Nokia 3310 і ремейк
    Як виглядає оновлена культова Nokia 3310. Фотогалерея
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    Як виглядає оновлена культова Nokia 3310. Фотогалерея
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    Як виглядає оновлена культова Nokia 3310. Фотогалерея
    Як виглядає оновлена культова Nokia 3310. Фотогалерея
    Як виглядає оновлена культова Nokia 3310. Фотогалерея
    Як виглядає оновлена культова Nokia 3310. Фотогалерея
    Як виглядає оновлена культова Nokia 3310. Фотогалерея
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    Як виглядає оновлена культова Nokia 3310. Фотогалерея

    Як відомо, телефон Nokiа 3310 вийшов у вересні 2000 року і став одним з найпопулярніших телефонів. За всю історію існування Nokia продала 126 мільйонів телефонів. Модель Nokia 3310 відрізняла тривала робота акумулятора і міцний корпус.

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